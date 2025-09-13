Atklāts itāļu modes dizainera Džordžo Armani testaments: kas tālāk notiks ar leģendāro zīmolu? 0
Modes nams “Armani”, dibināts 1975. gadā, katru gadu nopelnīja vairāk nekā 2 miljardus ASV dolāru un 2024. gadā nodarbināja gandrīz 8 700 cilvēkus no visas pasaules. Pēc leģendārā dizainera Džordžo Armani nāves, 4. septembrī 91 gada vecumā, viņa testamentā skaidri noteikts, kā rīkoties ar modes impēriju, vēsta Reuters.
Saskaņā ar testamentu Džordžo Armani fondam, kas tika izveidots 2016. gadā, sākotnēji piederēs 10% akciju ar 30% balsstiesībām. Atlikušās akcijas tiks sadalītas starp Armani partneri Pantaleo “Leo” Dell’Orco, kuram pienāksies lielākā daļa kapitāla un balsstiesību, dizainera māsu Rosannu, kā arī brāļadēlu Andrea Kameranu un brāļameitām Silvanu un Robertu. Lai gan dizainera māsai un brāļameitai Robertai nebūs balsstiesību, “Dell’Orco” kopā ar fondu saglabās kontroli pār modes namu.
Testamentā noteikts, ka mantinieki sākotnēji pārdos 15% no modes nama akcijām 18 mēnešu laikā pēc Armani nāves. Prioritāte paredzēta tādiem pasaulē pazīstamiem luksusa uzņēmumiem kā LVMH, L’Oréal un EssilorLuxottica. Ja šie uzņēmumi neiegādāsies akcijas, tās var pārdot citam uzņēmumam, kas darbojas modes un luksusa pasaulē un kam ir līdzvērtīgs statuss, prioritāti dodot uzņēmumiem ar komerciālām saistībām ar Armani. Pircējs saņems balsstiesības 15% apmērā un tiesības iecelt valdes locekli.
Pat pēc šīs pārdošanas Dell’Orco saglabās 40% balsstiesību, savukārt fonda balsstiesību daļa samazināsies, bet tam saglabāsies veto tiesības svarīgos lēmumos, piemēram, statūtu izmaiņās, kapitāla palielināšanā un uzņēmuma apvienošanās gadījumos. Testamenta noteikumi Itālijā ir juridiski saistoši un var tikt tiesā apstrīdēti, ja netiek ievēroti.
Trīs līdz piecu gadu laikā mantiniekiem jāpārdod vēl 30–54,9% akciju tam pašam pircējam vai jāīsteno biržas kotējums, vēlams Milānas biržā. Neatkarīgi no izvēles, fondam vienmēr jābūt vismaz 30,1% akciju, lai nodrošinātu modes nama identitāti un principus, ko iedibinājis Armani.
“Fondam nekad nepiederēs mazāk par 30% kapitāla, tādējādi darbojoties kā pastāvīgs dibināšanas principu ievērošanas garants,” paziņojumā norādīja Armani izpildkomiteja , piebilstot, ka fonds ierosinās Džordžo Armani pēcteča kandidatūru grupas izpilddirektora amatam.
Papildus, neliela daļa Armani akciju – nedaudz vairāk par 2% “EssilorLuxottica” – tiks sadalīta starp ģimenes locekļiem un vecākajiem uzņēmuma vadītājiem. Nekustamo īpašumu uzņēmuma vadītāja Mišele Morselli saņems 100 000 akciju, vairāk nekā 26 miljonu eiro vērtībā. Diviem grupas ģenerāldirektoriem – Džuzepem Marsoči un Danielem Ballestraci – kā arī diviem citiem vecākajiem vadītājiem katram pienāksies pa 7 500 akciju.