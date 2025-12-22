Viļņā pie Baltkrievijas vēstniecības izpostīta opozicionāru piemiņas vieta 0
Viļņā svētdienas pēcpusdienā pie Baltkrievijas vēstniecības izpostīta piemiņas vieta opozīcijas aktīvistiem, kas zaudējuši dzīvību režīma represijās.
Pēc Lietuvas policijas sniegtajām ziņām, nenoskaidrotais vandalis sasitis stiklus ierāmētajām četru opozicionāru fotogrāfijām un tās apgāzis.
Vandalis arī sadauzījis stikla trauciņus, kurās atradās sveces.
Jau daudzus gadus Viļņā uz ietves pie Baltkrievijas vēstniecības žoga ir novietoti Lukašenko režīma represijās dzīvību zaudējušo opozicionāru portreti un tur tiek aizdegtas svecītes.