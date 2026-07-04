Atklāts vecums, kurā vīriešu seksualitāte sasniedz maksimumu – pētījums “atspēko” populāru mītu 0
Sabiedrībā jau sen valda uzskats, ka vīriešu seksuālā aktivitāte augstāko punktu sasniedz ap 20 gadu vecumu. Taču jaunāko pētījumu datos redzams, ka realitāte varētu būt pavisam citāda.
Žurnālā “Scientific Reports” publicētajā pētījumā analizēti vairāk nekā 67 000 cilvēku dati vecumā no 18 līdz 89 gadiem. Pētnieki secinājuši, ka izteiktākā dzimumtieksme vīriešiem bieži novērojama nevis jaunībā, bet gan trīsdesmito gadu beigās un četrdesmito sākumā.
Liela nozīme ir attiecībām un emocionālajai tuvībai
Pētnieki norāda, ka seksuālo vēlmi ietekmē ne tikai vecums, bet arī attiecību kvalitāte un emocionālā saikne ar partneri.
Stabilās un ilgtermiņa attiecībās cilvēki biežāk ziņojuši gan par augstāku seksuālo aktivitāti, gan lielāku apmierinātību ar intīmo dzīvi.
“Rezultātos bija redzams, ka demogrāfiskie faktori vien izskaidro aptuveni 28% atšķirību seksuālajā vēlmē,” norādīts pētījumā.
Sievietēm libido izmaiņas ir izteiktākas
Pētījumā secināts, ka libido ar vecumu var samazināties gan vīriešiem, gan sievietēm, tomēr sievietēm šīs izmaiņas bieži ir izteiktākas.
Speciālisti to saista ar hormonālām pārmaiņām grūtniecības, bērna barošanas un menopauzes laikā.
Ginekologi jau iepriekš medijiem skaidrojuši, ka libido ietekmē ne tikai hormoni, bet arī miega kvalitāte, stress, emocionālais stāvoklis un attiecības.
Interesanti, ka vīrieši no lielākām ģimenēm biežāk ziņojuši par augstāku dzimumtieksmi, kamēr sievietes ar bērniem biežāk norādījušas uz libido samazināšanos.
Seksuālā veselība saistīta ar kopējo pašsajūtu
Pētnieki uzsver, ka seksuālā apmierinātība bieži cieši saistīta ar cilvēka kopējo veselības stāvokli un dzīves kvalitāti.
Zema dzimumtieksme reizēm var būt saistīta ar stresu, miega problēmām, hormonāliem traucējumiem, depresiju vai sarežģījumiem attiecībās.
Savukārt citā pētījumā, kas publicēts žurnālā “PLOS One”, secināts, ka ilgstoši zems libido vīriešiem var būt saistīts ar paaugstinātu priekšlaicīgas nāves risku.
Vienlaikus speciālisti atgādina, ka seksuālās vēlmes izmaiņas dzīves laikā ir pilnīgi normālas, un tās ietekmē daudz vairāk faktoru nekā tikai vecums.
Sagatavots pēc ārzemju preses materiāliem.