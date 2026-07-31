Liepāja būs teju paralizēta – šoferi, esiet gatavi! Šodien sākas “Summer Sound” 0
Autovadītājiem, kuri nedēļas nogalē plāno doties Liepājas virzienā, jārēķinās, ka satiksme būs intensīvāka nekā parasti, jo Liepājā šajās dienās notiek festivāls “Summer Sound”, turklāt uz Liepājas šosejas turpinās remontdarbi, informē VSIA “Latvijas valsts ceļi” (LVC).
Būvdarbi uz Liepājas šosejas notiek divos posmos -·no Brīvkalniem līdz Klīvēm, kur noteikts ātruma ierobežojums 70 kilometri stundā (km/h), un no Blīdenes līdz Purvakroga Brāļu kapiem, kur ierīkoti divi luksoforu posmi un noteikti ātruma ierobežojumi 50 un 70 km/h. Šo posmu paredzamais šķērsošanas laiks ir attiecīgi 15 un 30 minūtes.
Tikmēr remontdarbi turpinās arī uz pārējiem lielajiem ceļiem. Būtiskākie satiksmes ierobežojumi uz valsts galvenajiem autoceļiem ir Daugavpils šosejas posmos no Gosporiem līdz Nīcgalei un no Kalniškiem līdz Ļūbastei, kā arī Daugavpils apvedceļa (A14) satiksmes mezglā un A14 posmā līdz Sventei.
Lielākie remontu dēļ ieviestie satiksmes ierobežojumi uz valsts reģionālajiem autoceļiem ir ceļa Gulbene-Balvi-Viļaka-Krievijas robeža (Vientuļi) (P35) posmā no Litenes līdz Balviem, ceļa Tīnūži-Koknese (P80) posmā no Kranciema karjera līdz “Avārijas brigādes” parkam un no Krapes krustojuma līdz Koknesei, ceļa Bauska-Aizkraukle (P87) posmā no Ozolaines līdz Bārbelei, ceļa Ilmāja-Priekule-Lietuvas robeža (Plūdoņi) (P114) posmā no Priekules līdz Lietuvas robežai un ceļa Valdgale-Roja posmā no Valdemārpils līdz Rudei.
Informācija par visiem aktuālajiem satiksmes ierobežojumiem ir pieejama interaktīvā kartē LVC interneta mājaslapā.
Liepājas pludmalē sāksies festivāls “Summer Sound”
Liepājas pludmalē piektdien un sestdien norisināsies festivāls “Summer Sound”, kurā uzstāsies igauņu reperis, producents un mākslinieks Tomijs Kešs, aģentūru LETA informēja festivāla pārstāve Gita Deniškāne.
Kešs pērn pārstāvēja Igauniju Eirovīzijas dziesmu konkursā ar dziesmu “Espresso Macchiato”, kas kļuva par vienu no straumētākajām aizvadītā gada Eirovīzijas dziesmām.
Savas karjeras laikā Kešs sadarbojies ar vairākiem māksliniekiem, piemēram, “Charli XCX”, “Diplo”, “Bones” un “bbno$”. Viņa populārāko dziesmu vidū ir, piemēram, “Stubid”, “Figaro”, “Zuccenberg”, “United by Music” un “Euroz Dollaz Yeniz”. Viņš uzstājies arī tādos festivālos kā “Glastonbury”, “Sziget” un “Roskilde”.
“Summer Sound” laikā uz vairākām skatuvēm kāps arī dažādu žanru pašmāju mākslinieki: Olga Rajecka ar grupu “Pērle”, Roberts Gobziņš, humorroka grupa “Pirmais kurss”, grupa “Oranžās brīvdienas” un duets “Čipsis un Dullais”. Tāpat festivālā uzstāsies “Gapoljeri”, “B Optimist”, “Pidari”, “Zōna”, “Voiceks Voiska”, “Raum” un “Vultura”.
“Summer Sound” šogad uzstāsies elektroniskās mūzikas pārstāvji “Hardwell” no Nīderlandes, Alans Volkers no Norvēģijas, “Sigma” no Lielbritānijas, kā arī grupa “Gogol Bordello” no ASV.
Tāpat festivālā uzstāsies “Bermudu divstūris”, “Singapūras satīns”, reperi Ansis un Deniss, Eirovīzijas dalībnieces “Tautumeitas”, kā arī Ralfa Eilanda kūrētais “The Big Bad Hit Show”, “Very Cool People” ar Žoržu Siksnu un reperi Ozolu, kā arī citi pašmāju un starptautiskie mūziķi.
Festivāls “Summer Sound” katru gadu norisinās Liepājas pludmalē. 2026. gadā festivāls notiks jau 14. gadu. “Summer Sound” apvienos vietējos un starptautiskos māksliniekus.