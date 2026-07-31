Valsts policijas priekšnieks Armands Ruks (no kreisās) un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta priekšnieks Mārtiņš Baltmanis piedalās piemiņas pasākumā, kurā tiek pieminēti 2013.gada 21.novebrī iegruvušajā Zolitūdē, veikalā &#8220;Maxima&#8221;, bojāgājušie.
Valsts policijas priekšnieks Armands Ruks (no kreisās) un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta priekšnieks Mārtiņš Baltmanis piedalās piemiņas pasākumā, kurā tiek pieminēti 2013.gada 21.novebrī iegruvušajā Zolitūdē, veikalā “Maxima”, bojāgājušie.
Foto: Evija Trifanova/LETA

Viņiem tas jāatņem! Ruks komentē policijas skandālus un nosaka, ka par tīšu nozieguma izdarīšanu jāsaņem bargāks sods 0

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LETA
9:32, 31. jūlijs 2026
Viedokļi

Tīšu noziedzīgu nodarījumu izdarījušiem policijas darbiniekiem būtu jāatņem tiesības uz izdienas pensiju, piektdien intervijā TV3 raidījumam “900 sekundes” sacīja sacīja Valsts policijas (VP) priekšnieks Armands Ruks.

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Viņš šādas izmaiņas likumdošanā varētu virzīt apstiprināšanai.

Tāpat, pēc Ruka teiktā, būtu jānosaka izņēmums attiecībā uz ikgadējajās medicīniskajās pārbaudēs konstatētajām aizdomām par policistu veselības problēmām, kas var ietekmēt dienestu, tostarp iespējamām atkarībām. Patlaban šāda informācija saskaņā ar pacientu tiesību aizsardzības normām netiek sniegta policijas vadībai.

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Jau ziņots, ka pēc diviem gadījumiem, kad policisti ārpus darba laika alkohola reibumā veikuši noziedzīgus nodarījumus, iekšlietu ministrs Jānis Dombrava (NA) ierosinājis dienesta pārbaudi pret Ruku.

Savukārt Ruks uzdevis veikt arī iekšējo auditu, lai izvērtētu esošo kontroles sistēmu un disciplīnas uzraudzības mehānismus, kā arī meklētu papildu risinājumus līdzīgu gadījumu novēršanai.

Kā ziņots, nedēļas nogalē Priekulē piedzēries policists ārpus darba laika publisku svētku laikā nāvējoši piekāva pedagogu. Savukārt trešdien Aizkraukles pusē tika notverta policijas darbiniece, kura alkohola reibumā ārpus darba laika ar automašīnu bija izraisījusi ceļu satiksmes negadījumu un aizbēgusi no notikuma vietas.

Pēc traģēdijas Priekulē prevencijas nolūkos policijā tiks veikti alkohola testi. Tie attieksies uz policistiem, kuru pienākumu izpildē nepieciešams dienesta šaujamierocis un kuri vada dienesta transportlīdzekli.

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