Foto: LETA

Cik silta būs pirmā augusta nedēļa? 0

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LETA
9:55, 31. jūlijs 2026
Ziņas Dabā

Tuvākajās dienās, kā arī augustā kopumā Latvijā pārsvarā gaidāma mērena temperatūra, dažas lietainākas dienas mīsies ar saulainākām un karstākām dienām, prognozē sinoptiķi.

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Sestdien un naktī uz svētdienu pūtīs lēns vējš, daudzviet iespējams lietus, galvenokārt īslaicīgs, vietām – pērkona lietusgāzes. Svētdien un pirmdien laiks būs pārsvarā sauss un saulains, pūtīs lēns līdz mērens rietumu vējš. Gaisa temperatūra tuvākajās trijās dienās sasniegs +19..+25 grādus.

Atbilstoši pašreizējām prognozēm otrdien gaidāms saulains un līdz +26 grādiem silts laiks, trešdien valsts dienvidos termometra stabiņš var pakāpties līdz +29 grādiem, bet daudzviet iespējams lietus un pērkona negaiss.

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Nākamās nedēļas otrajā pusē palaikam kļūs nedaudz vēsāks un brīžiem gaidāms lietus.

Naktīs gaisa temperatūra saglabāsies virs +10 grādiem, vienīgi jaunās nedēļas sākumā tā vietām noslīdēs vienu vai divus grādus zemāk.

Saskaņā ar Eiropas Vidēja termiņa laika prognožu centra datiem gan gaisa temperatūra, gan nokrišņu daudzums augustā Latvijā būs tuvu daudzu gadu vidējiem rādītājiem.

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