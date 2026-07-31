Iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis.
Iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis.
Foto: Edijs Pālens/LETA

Piedzēries policists Priekulē, 3,18 promiles Aizkrauklē: Kozlovskis skaidro, kāpēc Rukam nebūtu jāatkāpjas 0

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LETA
9:24, 31. jūlijs 2026
Viedokļi

Pēdējā laika incidenti, kuros ir iesaistīti policisti, ir individuāli gadījumi, un Valsts policijā (VP) problēmas ar disciplīnu nav sistēmiskas, piektdien intervijā Latvijas Televīzijas raidījumam “Rīta panorāma” sacīja satiksmes ministrs Rihards Kozlovskis (JV), kurš iepriekš ilgus gadus strādājis iekšlietu ministra amatā.

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“Tie ir individuāli gadījumi un vismaz pašlaik es neredzu, ka tā ir sistēmiska problēma,” teica Kozlovskis.

Viņš arī pauda, ka neredz nepieciešamību VP priekšniekam Armandam Rukam atkāpties no amata saistībā ar šiem incidentiem. “Es ļoti ceru, ka viņš to nedarīs,” sacīja Kozlovskis, paužot viedokli, ka izvērtēšana ir nepieciešama, taču “sakne ir citur”.

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Kozlovskis minēja, ka Latvijā ik gadu tiek aizturēti aptuveni 3000 iedzīvotāju, taču attiecībā uz policijas darbiniekiem nav novērojama pieaugoša tendence. Tostarp Ruka darbības laikā par trešdaļu ir samazinājies policistiem noteikto disciplināro pārkāpumu, administratīvo pārkāpumu skaits.

“Manā skatījumā sakne ir kaut kur citur,” sacīja Kozlovskis, minot, ka Latvijā pārkāpumus izdara arī, piemēram, karavīri, skolotāji. “Tas ir kopumā sabiedrībā un policisti nāk no sabiedrības,” pauda Kozlovskis.

Tajā pašā laikā Kozlovskis arī atzīmēja, ka iekšlietu ministram ir tiesības ierosināt dienesta pārbaudi.

LETA jau ziņoja, ka iekšlietu ministrs Jānis Dombrava (NA) rosinājis sākt dienesta pārbaudi pret Ruku.

Tāpat ziņots, ka nedēļas nogalē Priekulē piedzēries policists ārpus darba laika nogalināja vīrieti.

Svētdien, 26. jūlijā, VP saņemta informācija, ka Priekulē pilsētas svētku laikā izcēlās konflikts starp vairākām personām, kā rezultātā vienam vīrietim nodarīti miesas bojājumi. Palīdzību sniegt ieradās Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta mediķi, tomēr ātrās palīdzības automašīnā vīrietis miris.

Policisti notikuma vietā aizdomās par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu aizturēja VP jaunāko inspektoru, kurš bija alkohola reibumā. Aizturētais tobrīd darba pienākumus neesot pildījis.

Ziņots arī, ka VP Aizkrauklē trešdienas, 29. jūlija, vakarā aizturējusi policijas darbinieci, kura alkohola reibumā bija izraisījusi ceļu satiksmes negadījumu un vēlāk slēpusies. Meklēšanas pasākumu laikā policija atrada automašīnas vadītāju – 1976. gadā dzimušu policijas darbinieci. Viņa bija slēpusies savā privātīpašumā, kur uzreiz tika veikta arī alkohola koncentrācijas pārbaude. Atklājās, ka sievietes izelpā ir 3,18 promiles alkohola.

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