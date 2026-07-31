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Karstums līdz +32 grādiem un negaisi ar krusu: sinoptiķi brīdina par bīstamu piektdienu 0

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LETA
9:51, 31. jūlijs 2026
Ziņas Dabā

Piektdien Latvijā gaisa temperatūra pakāpsies līdz pat +32 grādiem, bet no rietumiem tuvosies aukstā atmosfēras fronte, kas var izraisīt spēcīgu pērkona negaisu, brīdina sinoptiķi.

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Daudzviet valsts rietumu un centrālajā daļā, tai skaitā galvaspilsētā, Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs izsludinājis dzeltenās pakāpes brīdinājumu par gaisa temperatūras paaugstināšanos līdz +30..+32 grādiem.

Vietām austrumu novados un daļā Kurzemes gaisa temperatūra piektdien nepārsniegs +27 grādus. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidu vējš, Kurzemē tas iegriezīsies no rietumiem.

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Mākoņi daļēji aizklās debesis. Sākot no rietumiem, vietām īslaicīgi līs un iespējams pērkona negaiss, kas dažviet var sagādāt ne tikai stipras lietusgāzes, bet arī krusu un vētru. Lielākais negaisa risks būs pēcpusdienā un vakarā Kurzemes austrumos, Zemgalē un Vidzemē, vēlā vakarā un naktī – Latgalē un Vidzemes austrumu daļā.

Rīgā saule gaisu sakarsēs līdz +31 grādam, pūtīs mērens dienvidu vējš un mākoņi daļēji aizklās debesis. Vakarpusē pieaugs pērkona negaisa varbūtība un iegriezīsies ziemeļrietumu vējš.

No rietumiem Latviju sasniedz zema spiediena ieplaka, tuvojas aukstā atmosfēras fronte. Gaisa spiediens jūras līmenī no 1014 hektopaskāliem Kurzemē līdz 1020 hektopaskāliem Latgalē.

Jūlija pēdējās dienas karstuma rekords ir +34,1 grāds 2002. gadā Rīgā.

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