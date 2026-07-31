“Rail Baltica” jau no paša sākuma bijusi kļūda? Lembergs skarbi vērtē projekta prognozes 0

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LA.LV
7:55, 31. jūlijs 2026
Viedokļi

Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes deputāts (Latvijai un Ventspilij) Aivars Lembergs TV24 raidījumā “Ziņu TOP” pauda kritisku vērtējumu par “Rail Baltica” projekta īstenošanu un tā izmaksām.

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Lembergs situāciju raksturoja ar drošības principa piemēru, norādot, ka brīžos, kad zaudējumi kļūst neizbēgami, ir jāpieņem lēmums atteikties no ieceres, nevis turpināt cīnīties par to par katru cenu.

Viņš uzsvēra, ka, viņaprāt, “Rail Baltica” jau kopš pirmsākumiem bijis populistisks un bezatbildīgs projekts. Lembergs norādīja, ka, iepazīstoties ar projekta sākotnējo ekonomisko pamatojumu, tajā saskatījis nepamatoti optimistiskas prognozes par pasažieru un kravu plūsmu, kas, viņaprāt, neatbilda Baltijas valstu reālajai situācijai.

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Deputāts arī pauda pārliecību, ka līdz šim projektā ieguldītos līdzekļus būtu bijis lietderīgāk novirzīt esošās dzelzceļa infrastruktūras attīstībai, izveidojot kvalitatīvu savienojumu starp Tallinu un Berlīni, kas izmaksātu ievērojami mazāk.

Diskusijā tika skarts arī jautājums par ostu savienojumu ar dzelzceļa infrastruktūru. Lembergs norādīja, ka viņa kritika nav saistīta ar Ventspils ostas interesēm, bet gan ar projekta kopējo ekonomisko lietderību.

Viņš pievērsa uzmanību arī būtiskajam projekta izmaksu pieaugumam, atgādinot, ka sākotnēji Latvijā tika minētas aptuveni 1,2 miljardu eiro izmaksas, savukārt tagad tiek runāts par vairāk nekā 12 miljardiem eiro. Vienlaikus, pēc viņa domām, joprojām nav pietiekama pasažieru un kravu apjoma, kas spētu pamatot šādas investīcijas.

Lembergs arī norādīja, ka dzelzceļa savienojums starp Tallinu un Berlīni jau pašlaik pastāv, lai gan brauciena laikā ir nepieciešama vilcienu vai sliežu platuma maiņa. Viņa ieskatā tas liecina, ka esošās infrastruktūras pilnveidošana būtu bijusi racionālāks risinājums nekā jaunas līnijas izbūve.

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