Reta slimība, par kuru brīdina SPKC: ārste skaidro, kam jāpievērš uzmanība, lai to savlaicīgi konstatētu 0

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Veselam.lv
13:10, 31. jūlijs 2026
Veselam

RAKUS “Gaiļezers” infektoloģe, hepatoloģe un RSU Infektoloģijas katedras docente Sniedze Laivacuma TV24 raidījumā “Uz līnijas” skaidroja, cik bīstama ir retā bakteriālā ādas infekcija, par kuru brīdinājis Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC).

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Laivacuma norādīja, ka šobrīd Latvijā nav apstiprinātu šīs infekcijas gadījumu. Lai gan pasaulē parādījušies dati par slimības izplatību, pēc speciālistes teiktā, pašlaik nav pamata to uzskatīt par plašu epidemioloģisku draudu Latvijā vai Eiropā.

Infektoloģe skaidroja, ka infekcija galvenokārt izplatās cieša un ilgstoša kontakta ceļā, kad notiek saskare ar inficētas personas ādu. Slimības izpausmes var būt dažādi ādas bojājumi – izsitumi, pumpiņas vai čūliņas.

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Viņa norādīja, ka Eiropā līdz šim aprakstītie gadījumi lielākoties saistīti ar cilvēkiem, kuriem bijis ļoti ciešs ādas kontakts, tostarp seksuāls kontakts starp vīriešiem.

Laivacuma uzsvēra, ka slimība, ja tā tiek konstatēta, parasti ir ārstējama ar antibiotikām. Svarīgākais esot savlaicīgi vērsties pie ārsta, ja parādās aizdomīgi ādas simptomi.

Pirmais solis šādās situācijās būtu konsultācija pie ģimenes ārsta. Atkarībā no simptomiem pacients var tikt nosūtīts pie dermatologa vai nepieciešamības gadījumā pie infektologa.

Speciāliste aicināja cilvēkus pievērst uzmanību neparastām ādas izmaiņām un nevilcināties ar medicīnisku konsultāciju, ja rodas aizdomas par infekciju.

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