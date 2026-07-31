Tramps: Ir panākta vienošanās 0
ASV prezidents Donalds Tramps ceturtdien paziņoja, ka ir panākta vienošanās par kaujinieku grupējuma “Hamās” “pilnīgu atbruņošanos”, un nosauca to par kritiski svarīgu soli uz jaunu palestīniešu valdību Gazas joslā.
Augstas “Hamās” amatpesonas pavēstīja, ka ar Izraēlu panāktā vienošanās ietver punktus par šī grupējuma ieročiem un Izraēlas bruņoto spēku pakāpenisku atvilkšanu no Gazas joslas.
Izraēla vēl nav komentējusi šo vienošanos.
Trampa paziņojums izskanēja pēc tam, kad ziņu avoti, kas ir informēti par notiekošajām sarunām ar vidutājiem Kairā, pavēstīja ziņu aģentūrai AFP, ka “Hamās” virzās uz vienošanos, kas ietver ieroču norakstīšanu.
“Šodien Miera padome panāca vēsturisku vienošanos par “Hamās” un visu pārējo bruņoto grupējumu Gazā pilnīgu atbruņošanos. Tas ir monumentāls solis uz ilgstošu mieru un drošību,” Tramps rakstīja savā sociālo mediju platformā “Truth Social”. Viņš pavēstīja, ka atbruņošanās notiks “rūpīgi strukturētās fāzēs”.
“Kad atbruņošanās būs pabeigta, Izraēlas spēki tiks atvilkti un Starptautiskie stabilizācijas spēki strādās kopā ar jauniem palestīniešu policijas spēkiem, lai uzņemtos atbildību par to, ka Gaza būtu droša tās iedzīvotājiem un kaimiņiem,” piebilda Tramps, kurš arī pateicās sarunu vidutājiem no Ēģiptes, Kataras un Turcijas.
“Hamās” atbruņošanās jautājums ir bijis viens no galvenajiem šķēršļiem, kas neļāva virzīt tālāk pamiera vienošanos, kas kopš oktobra pastāv starp Izraēlu un “Hamās” Gazas joslā.
Par spīti šim pamieram, vardarbība Gazas joslas ir turpinājusies. Izraēlas triecienos Gazas joslā ceturtdien nogalināti vismaz četri cilvēki, tai skaitā divi bērni, apgalvoja “”Hamās” kontrolētā Gazas joslas Veselības ministrija.
Ēģipte “drīz” sarīkos tikšanos ar Gazas joslas pamiera vidutājiem, starp kuriem ir arī ASV, Katara un Turcija, piektdien ziņoja Ēģiptes valsts ziņu aģentūra “Al-Qahera News”. Tikšanās gaitā tiks apspriesta Gazas joslas pamiera plāna otrā posma īstenošana.
Saskaņā ar Trampa 20 punktu miera plānu Gazas joslai pamiera otrais posms ietvertu “Hamās” atbruņošanos un Izraēlas spēku pakāpenisku atvilkšanu no Gazas joslas.
Šīs plāns arī paredz, ka palestīniešu tehnokrātu grupa Nacionalā komiteja Gazas pārvaldei (NKGP) pārņemtu Gazas joslas pārvaldīšanu pārejas no kara posmā.
Ziņu avots diplomātu aprindās paziņoja, ka nebūs “nekādu izņēmumu zināmiem ieročiem vai zināmiem cilvēkiem”. Tiks radīts “process visu tuneļu, ieroču noliktavu un jebkādu ieroču ražotņu likvidēšanai”.
“Visi ieroči – smagie un vieglie – būs NKGP pilnīgā kontrolē koordinācijā ar Starptautiskajiem stabilizācijas spēkiem un as šo spēku atbalstu,” piebilda ziņu avots. Starptautiskie stabilizācijas spēki ietvers daudznacionālo spēku karavīrus, kas darbosies Trampa Miera padomes pakļautībā.