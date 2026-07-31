Slaidiņš par Putina jaunākajiem izteikumiem: “Imperiālo muļķību hīts” 0
Nacionālo bruņoto spēku majors, Zemessardzes štāba virsnieks Jānis Slaidiņš TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” analizēja Krievijas prezidenta Vladimira Putina jaunākos izteikumus par karu Ukrainā un pauda kritisku vērtējumu par Kremļa izmantotajiem argumentiem.
Slaidiņš norādīja, ka Putina paziņojumi balstās uz vairākiem atkārtotiem Kremļa vēstījumiem, kurus viņš raksturoja kā impēriskas domāšanas izpausmes.
Viņš skaidroja, ka viens no galvenajiem argumentiem ir apgalvojums, ka Krievija noteikti sasniegs visus izvirzītos mērķus. Slaidiņš norādīja, ka, ja sākotnēji nav skaidri definētu mērķu, jebkuru kara rezultātu iespējams pasniegt kā iepriekš iecerētu panākumu.
Vērtējot Kremļa apgalvojumu par Krievijas sabiedrības spēju izturēt jebkādas grūtības, Slaidiņš uzsvēra, ka šāds naratīvs tiek izmantots jau vēsturiski. Viņaprāt, Krievijas iedzīvotāji ilgstoši tiek pakļauti sistēmai, kurā lieli zaudējumi un ciešanas tiek pasniegtas kā nepieciešama upurēšanās.
Slaidiņš kritizēja arī Krievijas apgalvojumus par nepieciešamību aizsargāties no ārējiem draudiem. Viņš norādīja, ka Krievija pati uzsāka militāru iebrukumu Ukrainā, tādēļ iebrukuma pasniegšana kā aizsardzības operācija esot pretrunīga.
Runājot par Kremļa apsūdzībām Ukrainai nacismā un neonacismā, Slaidiņš norādīja, ka šādi apgalvojumi tiek izmantoti, lai diskreditētu jebkādu pretošanos Krievijas ietekmei. Viņaprāt, Maskava par ekstrēmismu mēdz pasludināt arī vēlmi saglabāt savu neatkarīgu identitāti un valstiskumu.
Viņš pievērsās arī Krievijas apgalvojumiem par Ukrainas teritoriālās integritātes aizsardzību, norādot uz pretrunu starp šiem paziņojumiem un Krievijas rīcību Ukrainā.
Noslēgumā Slaidiņš uzsvēra, ka Krievijas iebrukumu Ukrainā nevarot raksturot kā aizsardzības pasākumu vai atbrīvošanas operāciju. Viņa vērtējumā tā ir militāra agresija, kas tiek mēģināta pamatot ar propagandas vēstījumiem.