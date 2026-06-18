“Barbariskā vēsturisko LTV burtu noplēšana no Zaķusalas ēkas sienas…” Šokā par SEPLP rīcību pat kultūras ministrs; kas notiks ar uzrakstu uz radio ēkas? 0
“SEPLP nespēja ar sabiedriskā medija darbiniekiem izrunāt zīmola maiņas procesus un barbariskā vēsturisko LTV burtu noplēšana no Zaķusalas ēkas sienas man ir nepatīkams pārsteigums. Tāpat kā SEPLP īpatnējā Satversmes tiesas sprieduma interpretācija, būtībā mēģinot sabiedriskajā medijā turpināt uzturēt krievu valodas klātbūtni. Šie procesi rada daudz jautājumu,” tā pēdējo dienu karsto tematu “Facebook” komentē Kultūras ministrs Nauris Puntulis.
Jau vēstīts, ka vairāk nekā 200 Latvijas Televīzijas (LTV) un Latvijas Radio (LR) darbinieku parakstījuši vēstuli Latvijas Sabiedriskā medija (LSM) valdei, iebilstot pret vēsturisko LTV un LR zīmolu pakāpenisku aizstāšanu ar jaunizveidoto zīmolu “LSM” un ziņu dienestu apvienošanu, aģentūru LETA informēja LTV un LR darbinieki.
Darbinieki atzīmē, ka valde sākusi ieviest jauno zīmolu “LSM”, dēvējot to par sabiedriskā medija “mātes zīmolu”, taču tas pakāpeniski aizvietošot LR zīmolu, kas pērn atzīmēja 100 gadu jubileju, un LTV zīmolu, kas atzīmējis 70 gadu jubileju. Darbinieki uzskata, ka LTV un LR nav uzņēmuma identitāte, ko var apvienot vai pakāpeniski likvidēt.
Darbinieki norāda, ka no LTV ēkas Zaķusalā jau noņemta izkārtne ar uzrakstu “Latvijas Televīzija”, iepriekš par to neinformējot darbiniekus, un to nav plānots atgriezt. Sapulcē ar LTV Ziņu dienestu valde apstiprināja, ka no ēkas Doma laukumā pazudīs arī uzraksts “Latvijas Radio”.
Kanālu nosaukumus paredzēts mainīt gada beigās pēc Saeimas vēlēšanām, bet kanālu identitātes darbiniekiem plānots prezentēt jūlijā, atzīmē darbinieki. Pārmaiņas jau redzamas sociālo tīklu kontos – “ltv.lv” sociālā medija “Facebook” kontā logotipā ir burti “LSM”, savukārt izsludinātajās vakancēs parādās termini “LSM televīzija” un “LSM radio”.
Ar notiekošo šādā veidā īsti apmierināta nav arī sabiedrība, lūk, ieskats paustajos viedokļos, kas lasāmi sociālajos tīklos.
🇱🇻 LSM šokēti paši par sevis veikto naudas apguvi – nolīgtā kompānija iznīcina LTV un LR brendus.
Darbinieki, kuri bija klusi par naudas izšķērdēšanas faktu nu ceļ traci par iegādāto pakalpojumu.
Līguma summa ar aģentūru "Asketic" par jaunā LSM zīmola izstrādi ir 126 997 eiro,… https://t.co/HTtXWohBJz pic.twitter.com/1XWNU4V0D7
— VPP 🇺🇦🇮🇱🇱🇻 (@VPPzinas) June 18, 2026
Turklāt viņi “brēc” ne jau par jaukšanos viņu darbā, bet redz valsts aizirsa ar viņiem saskaņot administratīvās reformas. Tveriet to iedomības pakāpi? Valats apvieno LTv un LR. Logiski, ka turpmāk viens nosaukums un logo. Nē, tā nevarot, jo žurnalistiem patīk kā bija. Normāli ne? https://t.co/yVKFGIEKlw
— Dieva Suns 🇱🇻🇪🇺 (@DievaSuns) June 18, 2026
Pirms laika mani kaunināja, ka @LatvijasRadio 100gadi identificēju ar bērēm. Tagad skaidri redz LRadio un LTV mentālas un faktiskas likvidācijas gaitu, aizvietojot ar glumo @lsmlv kluci. Var jau visu ko, bet tad nebrīnās, ka uzticība būs zemē. Gan no sab-bas, gan darbiniekiem.
— Dzintris Kolāts (@Dzintris) June 18, 2026
"Atņemot mums zīmolus LTV un LR pastāv drauds zaudēt pilnīgi visas auditorijas, pēdējā klausītāja un skatītāja uzticību", pausts žurnālistu vēstulē.
"Jo, būsim godīgi, kas tad bez šiem burtiem mums vēl atlicis?", retoriski vaicāja vēstules iesniedzējs, kurš vēlējās palikt anonīms
— Eriks Stendzenieks (@E_Stendzenieks) June 17, 2026
Tā tikai boļševiki domāja, ka viss jaunais un labais nāks tad, kad tiks noārdīts viss vecais.
— Ainārs Zelčs (@Eraksti) June 18, 2026