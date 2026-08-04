Pāternieku robežpunkta tuvumā izvietos NATO spēkus 0
Valdība nelems par Iekšlietu ministrijas (IeM) priekšlikumu apturēt Pāternieku brobežšķērsošanas punkta darbību uz Latvijas-Baltkrievijas robežas un nelegālās migrācijas apkarošanai uz mācību laiku austrumu robežas tuvumā izvietos sabiedroto militāros spēkus, izriet no premjera Andra Kulberga (AS) un iekšlietu ministra Jāņa Dombravas (NA) medijiem paustā.
Kulbergs šodien valdības sēdes pārtraukumā žurnālistiem teica, ka augustā tiks veiktas būtiskas iekšlietu un aizsardzības resora preventīvas darbības, lai maksimāli ierobežotu nelegālo migrantu plūsmu uz robežas, kas vienlaikus ir arī Eiropas Savienības ārējā robeža.
Premjers arī uzsvēra, ka valsts drošības uzturēšanai valdība izskata visus iespējamos variantus, kādā veidā risināt nelegālās migrācijas problēmu.
Tas nozīmē, ka Pāternieku robežpunkta slēgšana ir viens no variantiem, lai gan “šobrīd to neapstiprinām, jo nelegālās migrācijas plūsma nav konkrētajā robežšķērsošanas vietā, bet ārpus tās.
Vaicāts, cik lielā mērā ekonomiskie apsvērumu ietekmē iespēju vēl neslēgt Pāternieku punktu, premjers atbildēja, ka primārais ir drošības jautājums.
Arī Dombrava apliecināja, ka notikusi vienošanās par vēl ciešākiem sadarbības formātiem ar Aizsardzības ministriju un Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem (NBS), lai novērstu mēģinājumus Latvijā ievest robežpārkāpējus.
“Tāpat tiek vērtēti dažādi citi varianti, kā varam rīkoties, lai šo [nelegālo migrantu] skaitli nosistu līdz nullei,” izteicās ministrs.
Lūgts komentēt to, ka valdība tomēr nav lēmusi par viņa ierosinājumu slēgt Pāternieku robežpunktu, ministrs atbildēja, ka konkrētā robežpunkta darbības apturēšana ir viens no rīcības variantiem, bet vienlaikus ir ļoti labi, ka ir apzināti dažādu institūciju viedokļi šajā jautājumā.
“Tas nav likts galdā šobrīd, bet tas ir viens no vairākiem variantiem, ar kuriem varam iet uz priekšu,” piebilda Dombrava.
Runājot par apstākļiem, pie kādiem valdība varētu atgriezties pie šī jautājuma, ministrs norādīja, ka citās valstīs līdzīgi lēmumi ir pieņemti saasinoties problēmām robežkontroles punktos. Attiecīgi šādos apstākļos lēmumu par robežpunkta slēgšanu varot pieņemt strauji.
Premjers Dombravas teikto papildināja, norādot, ka jāvērtē, kura no metodēm visvairāk sasniedz mērķi, lai gan līdz ministra pieminētajai “nullei nekad nenonāksim”.
Vienlaikus esot jāpieliek visvairāk pūles tehnisko līdzekļu pielietošanā, tāpēc augustā tikšot sniegta informācija par ieplānotajām darbībām, kurās iesaistīti arī NBS.
“Tajā skaitā aizsardzības ministrs paziņojis, ka tiks veiktas arī mācības un arīdzan mūsu sabiedrotie spēki būs daudz vairāk izvietoti tuvāk robežai, un šo mācību pasākumu izmantos robežas stiprināšanai,” uzsvēra premjers.
Dombrava norādīja, ka kopš pagājušās piektdienas konstatētās tehniskās problēmas Pāterniekos turpinās, taču pēc viņa rīcībā esošās informācijas šodienas laikā tiks pieliktas pūles, lai līdz galam tās atrisinātu. Konkrētās problēmās esot saistītas ar mobilā tīkla pārklājumu.
Jau ziņots, ka Dombravas vadītā IeM bija sagatavojusi priekšlikumu apturēt Pāternieku robežšķērsošanas punkta darbību, kas faktiski nozīmētu vienīgā autoceļu robežpunkta slēgšanu uz Latvijas un Baltkrievijas robežas.
Ministrijā skaidro, ka šāds solis nepieciešams valsts drošības stiprināšanai, nelikumīgās migrācijas spiediena mazināšanai un Valsts robežsardzes resursu efektīvākai izmantošanai ilgstoša migrācijas spiediena apstākļos.
Ja valdība atbalstītu IeM priekšlikumu, iedzīvotāji un kravas autotransports no Latvijas uz Baltkrieviju pa autoceļu vairs nevarētu nokļūt. Patlaban Pāternieki ir vienīgā autoceļu robežšķērsošanas vieta uz Latvijas-Baltkrievijas robežas. Darbību turpina vienīgi Indras dzelzceļa robežšķērsošanas vieta, ko izmanto kravas vilcieni.
Vienlaikus jau kopš 31. jūlija Pāternieku robežkontroles punktā robežkontrole nav iespējama informācijas sistēmu tehnisku traucējumu dēļ. Valsts robežsardze iepriekš aicinājusi robežšķērsotājus nepieciešamības gadījumā izmantot Medininku vai Šalčininku robežšķērsošanas punktus uz Lietuvas-Baltkrievijas robežas.
Latvijā līdz gada beigām Baltkrievijas pierobežā ir spēkā pastiprināts robežapsardzības režīms, kas noteikts saistībā ar Baltkrievijas radīto paaugstināto nelegālās migrācijas spiedienu.