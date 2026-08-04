Ukrainai varētu ļaut ražot “Patriot” raķetes, taču ir kāds būtisks šķērslis 0
Pēdējās dienās izskanējušas ziņas, ka Ukraina varētu iegūt licenci ASV pretgaisa aizsardzības sistēmas “Patriot” raķešu ražošanai. Tomēr NBS majors un Zemessardzes štāba virsnieks Jānis Slaidiņš aicina nesteigties ar secinājumiem, jo pat licences piešķiršana vēl nenozīmē, ka ražošanu būs iespējams ātri uzsākt.
TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” Slaidiņš komentēja arī ASV prezidenta Donalda Trampa piesardzīgos izteikumus par iespējamo “Patriot” raķešu ražošanu Ukrainā. Tramps norādījis, ka šis jautājums vēl tiek izvērtēts un ka runa ir par īpaši sarežģītiem ieročiem, kuru tehnoloģiju nodošana prasa rūpīgu izvērtēšanu.
Pēc Slaidiņa domām, pagaidām būtu jāgaida oficiāla informācija par iespējamo licences piešķiršanu. Viņš pieļāva, ka publisks paziņojums var arī nesekot, jo šādos jautājumos nereti tiek ievēroti drošības apsvērumi.
Vienlaikus Slaidiņš uzsvēra, ka pat licences saņemšana neatrisinātu visus jautājumus.
“Raķetei tu bundžu vari uztaisīt Ukrainā. Bet viss iekšā – tās ķeskas, komponenti – nāk no ASV,” skaidroja viņš.
Viņš norādīja, ka daļa “Patriot” sistēmas komponentu un programmatūras ir saistīta ar ASV tehnoloģijām un valsts noslēpumu aizsardzību. Tas nozīmē, ka Ukraina nevarētu pilnībā patstāvīgi izgatavot šīs raķetes bez ciešas sadarbības ar amerikāņu partneriem un nepieciešamo tehnoloģiju piegādēm.
Raidījumā tika atgādināts, ka bez ASV “Patriot” sistēmas ražo arī Japāna, kur to izgatavo uzņēmums “Mitsubishi”. Tomēr arī šajā gadījumā būtiska nozīme ir licencēšanas un intelektuālā īpašuma jautājumiem.
Slaidiņš arī brīdināja par vēl vienu risku. Ja šāda ražošana patiešām tiktu organizēta Ukrainas teritorijā, Krievija, visticamāk, darītu visu iespējamo, lai šādas rūpnīcas atrastu un iznīcinātu.
Viņš atgādināja, ka Krievija regulāri cenšas uzbrukt Ukrainas militārajai rūpniecībai, un nesen izskanējušas ziņas arī par triecienu uzņēmumam, kas saistīts ar bezpilota lidaparātu ražošanu. Tāpēc, pēc Slaidiņa domām, pat pozitīvs lēmums par “Patriot” ražošanas licenci vēl nenozīmē, ka ražošanu būs iespējams droši un pilnvērtīgi organizēt Ukrainas teritorijā.