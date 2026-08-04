Ar šo brokastu izvēli labāk neaizrauties! Tā var veicināt paaugstinātu holesterīna līmeni 0
Brokastis bieži tiek uzskatītas par svarīgāko dienas maltīti, tomēr ne visas izvēles ir vienlīdz labvēlīgas veselībai. Speciālisti brīdina, ka regulāra desu un citu pārstrādātu gaļas izstrādājumu lietošana brokastīs var veicināt paaugstinātu “sliktā” jeb ZBL holesterīna līmeni un palielināt sirds un asinsvadu slimību risku.
Uztura speciālisti norāda, ka daudz veselīgāk ir izvēlēties produktus, kas bagāti ar šķiedrvielām un kvalitatīvām olbaltumvielām.
Desās ir daudz piesātināto tauku
Viena no galvenajām problēmām ir piesātināto tauku saturs. Tie var samazināt aknu spēju izvadīt no organisma ZBL holesterīnu, kā rezultātā tas uzkrājas asinīs.
100 gramos ceptas cūkgaļas desas ir aptuveni 9 grami piesātināto tauku. Speciālisti iesaka, lai piesātinātie tauki veidotu ne vairāk kā aptuveni 6% no dienā uzņemtajām kalorijām, ja mērķis ir uzturēt labu sirds veselību.
Pārstrādāta gaļa saistīta ar veselības riskiem
Desas pieder pie pārstrādātas gaļas produktiem. Pētījumos konstatēts, ka regulāra šādas gaļas lietošana uzturā saistīta ar paaugstinātu sirds un asinsvadu slimību risku.
Eksperti skaidro, ka pārstrādātā gaļā esošās vielas var veicināt iekaisuma procesus organismā, oksidatīvo stresu, asinsvadu darbības traucējumus un aterosklerotisko plātnīšu veidošanos.
Turklāt desām bieži tiek pievienoti nitrīti, kas palīdz saglabāt krāsu un pagarina produkta derīguma termiņu. Gatavojot šādus produktus augstā temperatūrā, var veidoties nitrozamīni – savienojumi, kas tiek saistīti gan ar paaugstinātu sirds slimību, gan dažu onkoloģisko saslimšanu risku.
Bieži tiek kombinētas ar citiem trekniem produktiem
Desas reti tiek ēstas vienas pašas. Tās bieži pasniedz kopā ar ceptām olām, sieru, sviestu vai baltmaizi, tādējādi vienā ēdienreizē vēl vairāk palielinot piesātināto tauku daudzumu.
Ja desas tiek ceptas eļļā vai sviestā, tauku daudzums kļūst vēl lielāks.