“Valstij nevajag nodarboties ar aviobiznesu.” Kulbergs skaidro, kādu redz “airBaltic” nākotni 0

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LA.LV
0:03, 5. augusts 2026
Viedokļi

TV24 raidījumā “Nedēļa. Post scriptum” Ministru prezidents Andris Kulbergs (AS) uzsvēra, ka viņa mērķis nav pieļaut neveiksmi “airBaltic” attīstības plānos. Tomēr, ja ieceres neizdotos īstenot, valstij nāktos pieņemt realitāti un izvērtēt, kā rīkoties tālāk.

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Kulbergs norādīja, ka Latvijas interesēs ir saglabāt labu starptautisko savienojamību un spēcīgu Rīgas lidostas lomu Baltijas reģionā. Taču viņš uzskata, ka tas nenozīmē, ka valstij vienai pašai būtu jāuzņemas aviokompānijas uzturēšana.

“Valstij nevajag nodarboties ar aviobiznesu,” sacīja premjers.
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Viņaprāt, “airBaltic” nepieciešams stratēģiskais investors, ar kuru būtu iespējams dalīt gan uzņēmuma attīstības iespējas, gan riskus. Aviācijas nozare ir ļoti jutīga pret ārējiem satricinājumiem, to ietekmē degvielas cenu svārstības, militāri konflikti, slēgtas gaisa telpas un citi faktori, kurus nav iespējams paredzēt.

Kulbergs arī asi kritizēja līdzšinējo valsts kapitālsabiedrību pārvaldību. Viņš pauda neizpratni, ka gadiem ilgi neesot uzdoti pietiekami kritiski jautājumi par uzņēmuma biznesa plāniem, attīstības stratēģiju un finanšu aprēķiniem.

Pēc premjera teiktā, valstij, ieguldot simtiem miljonu eiro uzņēmumā, būtu jānodrošina arī neatkarīga profesionāla pārraudzība, kas aizstāvētu nodokļu maksātāju intereses.

“Man šoks par to ir,” atzina Kulbergs, runājot par situāciju, ka valsts nav algojusi neatkarīgus speciālistus savu interešu pārstāvēšanai, lai gan uzņēmumā ieguldīti simtiem miljonu eiro.

Vienlaikus premjers uzsvēra, ka Latvijas interesēs ir saglabāt nacionālo aviokompāniju un plašu galamērķu tīklu, jo tas ir svarīgi gan uzņēmējdarbībai, gan investīciju piesaistei. Viņaprāt, labs starptautiskais savienojums ir viens no priekšnoteikumiem, lai ārvalstu investori izvēlētos attīstīt biznesu Latvijā.

Kulbergs arī pauda viedokli, ka “airBaltic” jau pēc sava nosaukuma ir Baltijas aviokompānija, tādēļ nākotnē daudz aktīvāk tās attīstībā un atbildībā varētu iesaistīties arī pārējās Baltijas valstis, nevis visu slogu uzņemtos tikai Latvija.

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