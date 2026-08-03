TESTS. Ja esi latvietis, tu noteikti spēsi atpazīt vismaz 80% “Laimas” konfekšu pēc maza fragmenta 0
Patiesībā varētu būt grūti sastapt kādu latvieti, kurš ne reizi nav pagaršojis “Laimas” konfektes, taču reti var sastapt kādu, kurš spēj atpazīt, par kuru tieši konfekti ir runa, ja redzams vien neliels iepakojuma fragments.
Kokteilis
10 pazīmes, kas atklāj sievietes vecumu – lai kā tu censtos to slēpt, pēc tām redzams, ka tev jau ir vairāk nekā 40 gadu
Vai tuvinieks dod par sevi ziņu no aizsaules? Zintniece nosauc 5 biežākās pazīmes, kas par to liecina
Kokteilis
Vai tavās dzīslās rit dižciltīgo asinis? 10 uzvārdi, kas par to var liecināt 62
Vai tu ietilpsti šajā – reto – kategorijā?
Kāds ir konfektes nosaukums?
1 no 10