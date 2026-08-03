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TESTS. Ja esi latvietis, tu noteikti spēsi atpazīt vismaz 80% “Laimas” konfekšu pēc maza fragmenta 0

kokteilis.lv

Patiesībā varētu būt grūti sastapt kādu latvieti, kurš ne reizi nav pagaršojis “Laimas” konfektes, taču reti var sastapt kādu, kurš spēj atpazīt, par kuru tieši konfekti ir runa, ja redzams vien neliels iepakojuma fragments.

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Kāds ir konfektes nosaukums?

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