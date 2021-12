Foto: PEXELS

“Beigsim urkšķēt, ņaudēt, sunīties un celt paniku katra nieka dēļ. Tversim dzīvi, kāda tā ir, – viegli! Egila Līcīša feļetons Ieteikt







Egils Līcītis, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Sveiciens un labas veselības vēlējumi Jaunajā gadā visiem latviešiem, lai kur tie šopašubrīd atrastos – no Dzintarjūras krastiem līdz Ņujorkas “elles ķēķim” un tālumā Kongo džungļos palmu ēnā. Lai mūsu mazajā Latvijā ir droši kā Dieva ausī, lai ekonomikas vērši un mazie zirdziņi nezaudē vilcējspēku un konkurencspēju, lai valsts vadītāji nepaliek kurli pret mērķauditoriju, mūsu iedzīvotājiem, lai vienkāršajiem cilvēkiem 2022. gadā piepildās viss pozitīvi iecerētais.

Kāpjot pāri gadumijas slieksnim, aizvien gribam ko mainīt, cenšoties aizsviest prom veco dzīvi ar tās negācijām. Gadu garumā iedarbojusies nesmēķēšanas aģitācija, lielākā daļa latviešu nebendē veselību un atmetuši pīpošanu.

Beigt no 1. janvāra vilkt dūmu vairs nav aktuāli vēlēt. Tāpat tautieši pārtraukuši kaitīgo paražu ar varenu apetīti bez sāta pielocīt kuņģi, ka plīst, katrās vakariņās. Jaunākie pētījumi rāda, ka tikai katrs ceturtais Latvijas iedzīvotājs izsalcis kā vilks pārēdas reizi nedēļā.

Par sportošanu vispār nav ko uztraukties, jo cīņā ar stihiju ikrīta vingrošanā katrs namsaimnieks pamatīgā treniņā iesvīst ar sniega lāpstu rokās un katrs kājāmgājējs, rāpjoties pāri ieputinātās Rīgas kupenu vaļņiem, uztur teicamu fizisko formu un samazina lieko svaru.

Saprotama arī ir vēlme sākt mācīties ko jaunu – vienam adīt, otram apgūt fotografēšanas prasmi kā Gunāram Bindem vai Uldim Briedim, trešam beidzot tikt galā ar veikalā pieejamo polietilēna maisiņu vaļā atplēšanu. No vienas puses, jaungadā gribētos reizi par visām reizēm tikt vaļā no sīkā Ķīnas ražojuma draņķa sodības – koronavīrusa, bet, no otras puses, noteiktie ierobežojumi tik slikti nemaz nav.

To redzam Saeimas piemērā, kurai, padarot Augsto namu par elementārāk apkopjamu organizāciju, izdevies šogad ietaupīt 2,35 miljonus, atsakoties no nevajadzīgiem pasākumiem, nelietderīgām konferencēm un nogurdinošiem ārzemju komandējumiem, turklāt krities deputātu izmantoto dzīvokļu īres un transportēšanās kompensāciju pieprasījums!

Vairs tā netērēsies arī brūkošā Saeimas nama rekonstrukcijai un remontiem. Uz brīdi apstādināta Jēkabielas kvartāla parlamentārā kompleksa plašas rocības izbūve. No gigantiskās iekrātās summas miljoni tiek virzīti veselības nozares vajadzībām. Saeimas onkuļi un tantes, mazāk braucot uz svešzemēm, bērnu slimnīcai sagādājuši jaunas tehnoloģijas un modernu aparatūru, multifunkcionālās gultas, vakcīnas pret garo klepu grūtniecēm un pusaudžiem un citas vērtīgas lietas.

Valdībai jāvēl jaunajā gadā nesēdēt kā vecām kūkām un noņemt gramofona nospēlēto plati par tautas nopotēšanās vajadzību. Tam bijuši mainīgi panākumi, bet pasaulē eksistē citas problēmas. Lai Kariņa kungs un viņa ministri turpmāk par tīru zeltu tur spēju ar gudru komunikāciju pacilāt nospiestos, noglāstīt slimos, iepriecināt skumīgos, uzmundrināt pagurušos.

Lai naudas vērtībai krītot un iedzīvotāju pirktspējai mazinoties, tāpat kā civilizētās Eiropas valstīs, mūsu vadītāji atrod ceļus, kā regulēt un ar dotācijām balstīt sabiedrības apdraudētākos slāņus pret energoresursu tarifu straujo tīģerlēcienu. Nākamais ir vēlēšanu gads. Jūtams, ka nepieciešams pagrieziens, lai valdības pamatsastāvā vairāk ienāktu sociāli atbildīgāki, nacionālāk un konservatīvāk domājoši spēki.

Iekams šķirties līdz Jaunajam gadam, gribu vēlēt Latvijas cilvēkiem – beidziet urkšķēt, ņaudēt, sunīties un celt paniku katra nieka dēļ. Metiet mieru pasaules lāpīšanai, ja jums nav ne adatu, ne diega, ne peņģerota, ne rokdarbu groziņa, lai to darītu. Tveriet dzīvi, kāda tā ir, – viegli!