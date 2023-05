Ilustratīvs attēls. Foto: Mario Tama/ Getty Images North America/AFP/Scanpix/LETA

BKUS par bērnu negadījumiem ar elektrisko skrejriteni: Šie bērni atveseļosies, bet tas prasīs visu vasaru.. Ieteikt







Jau kopš sausā laika iestāšanās pilsētās daudzviet raizes atkal rada elektriskie skrejriteņi, kuru traukšanās pa ielām apdraud pārējos satiksmes dalībniekus un, protams, paši sevi. Bērnu klīniskā universitātes slimnīca aicina būt atbildīgiem, jo ik nedēļu viņiem nākas saskarties ar šādos negadījumos cietušiem bērniem – viņu traumas visbiežāk ir ļoti smagas. BKUS acina ievērot drošības noteikumus un nebūs pārgalvīgiem.

🚑 Šie bērni atveseļosies, bet visu vasaru un vēl ilgāk viņiem acu priekšā būs šajā nedēļā pārciestais saistībā ar elektroskrejriteņiem.

🤒 13 gadus vecs pusaudzis, kurš vēl nedrīkstēja pārvietoties ar elektroskrejriteni, jo tas atļauts tikai no 14 gadu vecuma, tomēr to darīja, turklāt – bez ķiveres. Viņš ietriecās automašīnā, guva smagas galvas un ceļgala traumas. Šim puisim vaļēja apakšžokļa lūzuma un citu smagu savainojumu dēļ būs jāārstējas ļoti ilgi.

🛎️ 10 gadus vecai meiteni brauciens ar velosipēdu, kas bija plānots kā drošs treniņš, galvā bija ķivere, tomēr beidzās bēdīgi, jo viņu notrieca ceļu satiksmes dalībnieks, kurš pārvietojās ar elektroskrejriteni. Meitenei ir spēcīgi lūzumi sejas kaulos, visa seja ir nobrāzta.

⁉️ Vai mēs vispār varam runāt par drošu braukšanu ar elektroskrejriteņiem, kamēr tie brīvi pieejami visiem, kas vēlas?

Siltajā laikā katru nedēļu Bērnu slimnīcā nonāk bērni, kuri smagas traumas guvuši ceļu satiksmes negadījumos, kuros iesaistīti elektroskrejriteņi.

Pēc Bērnu slimnīcas iniciatīvas tiek organizēta informatīva kampaņa par drošību ceļu satiksmē, kopā ar citām veselības aprūpes iestādēm piedalāmies atklātas vēstules gatavošanā par izmaiņām likumdošanā, bet šodien aicinām bērnus un viņu vecākus divas reizes pārdomāt pirms izīrēt elektroskrejriteni.

🏥 Arī tad, ja pusaudzis sastiepj saites, gūst mežģījumus vai nekomplicētus lūzumus, viņam vismaz vairākas nedēļas nākas ievērot miera režīmu un ciest sāpes. Pēc tam vajadzīga rehabilitācija un var saglabāties kustību ierobežojumi

Kampaņā pievērsīs uzmanību jauniešu drošai dalībai ceļu satiksmē

VAS “Ceļu satiksmes drošības direkcija” (CSDD) izsludinājusi iepirkumu par kampaņas saistībā ar bērnu un jauniešu drošu dalību ceļu satiksmē īstenošanu, liecina informācija Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā. Kampaņai plānots tērēt ne vairāk 40 000 eiro bez pievienotās vērtības nodokļa.

Sociālā kampaņa par bērnu un jauniešu drošu dalību ceļu satiksmē tiks realizēta saskaņā ar Ceļu satiksmes drošības plāna 2021.-2027.gadam paredzētajiem rīcības virzieniem, lai sasniegtu izvirzīto politikas plānošanas mērķi – 2030.gadā ceļu satiksmes negadījumos bojāgājušo un smagi ievainoto skaita samazinājums 50% apmērā pret 2020.gadu.

Pavasaris un vasara ir laiks, kad satiksmes intensitāte ir visaugstākā, jo sākas mikromobilitātes sezona. Pārvietošanās pilsētvidē un ārpus tās arvien biežāk notiek ne tikai kā gājējiem vai pasažieriem sabiedriskajā vai privātajā transportā, bet izmantojot kādu no mikromobilitātes rīkiem – visbiežāk velosipēdu un skrejriteni/elektroskrejriteni.

Katrs no šiem pārvietošanās veidiem prasa atbilstošu uzmanību, zināšanas un iemaņas. Šo un citu faktoru ietekmē, īpaši vasaras mēnešos, diemžēl, pieaug arī ceļu satiksmes negadījumu skaits ar gūtām dažāda smaguma traumām.

Tāpēc ir svarīgi informēt un atgādināt par priekšnoteikumiem bērnu un jauniešu drošai dalībai ceļu satiksmē.

Par bērnu un jauniešu pārgalvīgas rīcības vai pieredzes un braukšanas iemaņu trūkuma rezultātā gūtām traumām nopietnu satraukumu pauž arī mediķi, akcentējot, ka situācija ar katru gadu tikai pasliktinās. Iestājoties siltākam laikam pacientu skaits būtiski pieaug. Apstākļi, kādos negadījums ir noticis, ir gan dalība ceļu satiksmē sadursmē ar citu satiksmes dalībnieku vai transportlīdzekli, kā arī atpūtas zonās. Gūtas traumas, arī pašam krītot no velosipēda, skrejriteņa vai elektroskrejriteņa. Negadījumu iemesli ir dažādi – gan pašu vai citu satiksmes dalībnieku pārgalvība un neuzmanība, atbilstošu drošības līdzekļu nelietošana un/vai satiksmes noteikumu normu ignorēšana un neuzmanība.

Īpaši svarīgi ir bērnu vecākiem, tuvākajiem līdzcilvēkiem un sabiedrībai kopumā pievērst pastiprinātu uzmanību, lai bērni un jaunieši būtu informēti un zinoši par iespējamajiem apdraudējumiem ceļu satiksmē,

spētu tos atpazīt un iespēju robežās no tiem maksimāli izvairīties, kā arī demonstrēt labu piemēru pašiem.

Kampaņas mērķis ir veidot izpratni par vecāku un pieaugušo atbildību saistībā ar bērnu un jauniešu drošu dalību ceļu satiksmē, kā arī veicināt vecāku, tuvāko līdzcilvēku un sabiedrības izpratni par dažāda vecuma bērnu un jauniešu riskiem ceļu satiksmē. Vecākiem un pieaugušajiem īpaši būtiski ir vairot labo praksi un rādīt labu rīcības paraugu, ievērojot satiksmes drošības normas.

CSDD uzskata, ka kampaņas vēstījumiem jābūt saistītiem ar to, ka vecākiem un pieaugušajiem jārada izpratne, ka pareiza bērna piesprādzēšana sēdeklītī pasargā bērnu no smagu traumu gūšanas ceļu satiksmes negadījumā. Bērniem jau no mazotnes jārada nepārprotama apziņa par piesprādzēšanās nozīmi, lai sevi pasargātu.

Tāpat vecāku uzdevums ir veidot skaidru apziņu bērnos, ka ceļu satiksmē pastāvošie noteikumi ir jāievēro bezierunu veidā. Sakarā ar bērnu un jauniešu vecumposma īpatnībām un pieredzes trūkumu, piedaloties ceļu satiksmē, bērnu un jauniešu vecāki, tuvākie līdzcilvēki un uzticības personas ir paraugs savam bērnam un jaunietim atbildīgai rīcībai ceļu satiksmē

. Pieaugušā uzvedībai jābūt konsekventai un jāatbilst labajai praksei – Ceļu satiksmes noteikumi attiecas uz visiem – gan lieliem, gan maziem satiksmes dalībniekiem.

Savukārt iela nav rotaļu laukums, tāpēc jāskaidro bērniem un jauniešiem galvenie riski, piedaloties ceļu satiksmē kā gājējam un velosipēda vadītājam.