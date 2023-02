Polijas telekanāls TVP Info, atspoguļojot Ukrainas līdera vizīti Londonā, titros norādījis, ka Volodimirs Zelenskis ir Lielbritānijas prezidents.

Meanwhile, Polish TV made @ZelenskyyUa the President of Great Britain. pic.twitter.com/E6SLPgzp19

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) February 9, 2023