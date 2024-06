Ceļojumos uz ārzemēm nedodas 20% Latvijas iedzīvotāju. Vai zudis ceļotprieks? Ieteikt







Piektdaļa jeb 20% Latvijas iedzīvotāju nedodas ārvalstu ceļojumos. Tas noskaidrots uzņēmuma “Booking Group Corporation” platformas EconomyBookings.com pasūtītajā iedzīvotāju aptaujā, kas veikta šā gada aprīlī, tā portālam LA.LV pavēstīja uzņēmuma pārstāve Šarlote Lamberte.

Lai noskaidrotu Latvijas iedzīvotāju auto nomas paradumus ārpus Latvijas, “Booking Group Corporation” nolēma vaicāt ekonomiski aktīvo iedzīvotāju viedokli, par to, kādiem pārvietošanās līdzekļiem viņi dod priekšroku, kā arī cik regulāri nomā automašīnas, ceļojot ārpus Latvijas.

No kopējā aptaujāto skaita, lielākā daļa (49%) respondentu pauda, ka visbiežāk ceļojumos izvēlas sabiedrisko transportu. Otrs populārākais pārvietošanās veids ir ar kājām – to norādīja 44% iedzīvotāju. Savukārt ceturtdaļa respondentu (25%) par savu primāro pārvietošanās līdzekli ceļojumos atzina nomas automašīnas.

“Aptaujas rezultātā secinām, ka 20% Latvijas iedzīvotāju uz ārzemēm neceļo, manuprāt, tas skaidri pierāda to, ka cilvēkiem ir lieli ikdienas tēriņi, radot ierobežojumus baudīt regulāru ceļošanas prieku,” saka “Booking Group Corporation” valdes priekšsēdētājs Alens Baibekovs.

Vaicājot par auto nomas regularitāti, lielākā daļa aptaujāto (35%) atzina, ka izmanto auto nomas pakalpojumus ārpus Latvijas vismaz reizi gadā. Tāpat 35% respondentu atzīmēja, ka nomā auto retāk. Interesanti, ka tikai 1% aptaujāto izmanto auto nomas pakalpojumus divas vai vairāk reizes mēnesī.

Dzimumu sadalījumā vīrieši un sievietes mazliet atšķiras savos paradumos. Piemēram, vīrieši biežāk (18%) izmanto auto nomas pakalpojumus reizi pusgadā, salīdzinot ar sievietēm (12%).

Vecuma grupu analīze rāda, ka visaktīvākie auto nomas pakalpojumu lietotāji (39%) ir vecuma grupā no 30 līdz 39 gadiem. Savukārt, visretāk nomas pakalpojumus izmanto 60 līdz 74 gadu vecuma grupa – 2%.

“Veicot šo aptauju, vēlējāmies arī noskaidrot, kādos veidos iedzīvotāji visbiežāk veic auto nomas rezervācijas ārpus Latvijas, jo nereti dzirdam, ka joprojām daudzi nezina par auto nomas iespējām tiešsaistē,” saka Alens Baibekovs, piebilstot, ka mēdz būt gadījumi, kad cilvēki neuzticas nomas kompānijām un pirms rezervācijas vēlas automašīnas apskatīt dzīvē.

Tomēr, kā rāda aptauja, lielākā daļa respondentu (63%) dod priekšroku auto nomas rezervācijai tiešsaistē pirms ceļojuma. Otrā populārākā metode ir tiešsaistes rezervācijas ceļojuma laikā, ko izmanto 12% aptaujāto. Neliels skaits respondentu (2%) veic rezervācijas telefoniski, savukārt 11% izvēlas vietējo auto nomātāju pakalpojumus uz ielas.

Dzimumu sadalījumā vīrieši biežāk (66%) veic rezervācijas tiešsaistē pirms ceļojuma, salīdzinot ar sievietēm (58%). Savukārt, sievietes biežāk izvēlas vietējo auto nomātāju pakalpojumus uz ielas (15%), salīdzinot ar vīriešiem (8%).

Aptaujas rezultāti atklāj interesantu statistiku – vecuma grupa no 60 līdz 74 gadiem biežāk (69%) izmanto un uzticas tiešsaistes rezervācijai jau pirms ceļojuma, kamēr jaunākā grupa no 18 līdz 29 gadiem biežāk (14%) rezervāciju atliek uz pēdējo brīdi un to tiešsaistē veic ceļojuma laikā. Savukārt 11% respondenti vecumā no 50 līdz 59 gadiem izvēlas rezervācijas caur tūrisma aģentūrām, kas ir augstākais rādītājs starp visām vecuma grupām.

