“Tās sevi šobrīd pierāda!” Kā vērtējamas šā brīža nekustamā īpašuma cenas, skaidro eksperts 0
Pašlaik nekustamo īpašumu tirgū cenas ir dažādas, taču tās jau kādu laiku nav kritušās un, visticamāk, arī turpmāk nekritīs. Cenas, kuras pirms pusgada tika uzskatītas par “traki lielām”, tagad tiek vērtētas kā normālas, raksturojamas vienkārši ar vārdiem: “Jā, tas tā tagad ir!” Tā par aktuālo situāciju nozarē TV24 raidījumā “Uz līnijas” izteicās Igors Trošins, nekustamo īpašumu aģentūras “Tribus” vadītājs.
Viņš uzsver, ka runa šajā gadījumā nav par pārvērtētiem vai pārcenotiem īpašumiem, kurus sabiedrība uzskata par pārāk dārgiem burtiskā nozīmē. “Ir objekti, kas ir dārgi, bet to vērtība ir adekvāta un atbilst tirgus situācijai – cenas šobrīd sevi pierāda,” norāda Trošins.
Kopš gada sākuma sērijveida dzīvokļu cenas Rīgā augušas par 1,4%
Šī gada augustā Rīgas mikrorajonos sērijveida dzīvokļu vidējā cena palielinājās par 0,1%, bet kopš gada sākuma sērijveida dzīvokļu cenas Rīgā augušas par 1,4%, teikts nekustamo īpašumu kompānijas “Arco Real Estate” jaunākajā sērijveida dzīvokļu tirgus pārskatā.
Augustā sērijveida dzīvokļu vidējā cena palielinājās līdz 863 eiro par kvadrātmetru. Cenas bija par vidēji 47% zemākas nekā 2007.gada 1.augustā, kad neremontēta sērijveida dzīvokļa vidējā cena sasniedza visu laiku augstāko atzīmi – 1620 eiro par kvadrātmetru.
Šī gada pirmajos astoņos mēnešos Rīgas sērijveida dzīvokļu palielinājās par 1,4%, bet atsevišķos mikrorajonos sērijveida dzīvokļu cenu pieaugums šogad sasniedza 3-4%, teikts pārskatā. Sērijveida dzīvokļu cenu lielākais palielinājums šogad novērots aprīlī.
Rīgas lielākajos mikrorajonos kopš 2025.gada sākuma lielākās dzīvokļu cenu izmaiņas novērotas Juglā, kur tās šogad palielinājās par vairāk nekā 4%. Arī Imantā un Ķengaragā kopš gada sākuma sērijveida dzīvokļu cenas pieauga par vairāk nekā 3%. Citos mikrorajonos cenu izmaiņas šogad nepārsniedza 2%. Vismazākās dzīvokļu cenu izmaiņas novērotas dārgākajā un lētākajā mikrorajonā – attiecīgi Teikā un Bolderājā. Bolderājā šogad vidējā cena pat nedaudz samazinājās.
Augustā sērijveida dzīvokļu viena kvadrātmetra vidējā cena vienistabas, divistabu un četristabu dzīvokļiem palielinājās par 0,1%. Kopš gada sākuma visvairāk palielinājās divistabu dzīvokļu cena – par 1,9%.
Augustā Rīgas mikrorajonos lielākais cenu palielinājums novērots Mežciemā, kur cenas mēneša laikā pieauga par 0,5%. Vairākos mikrorajonos cenu izmaiņas augustā netika novērotas vispār. Cenu pazeminājums augustā tika konstatēts Ķengaragā un Bolderājā.
Salīdzinot ar 2025.gada sākumu, 2025.gada augustā sērijveida dzīvokļu cenas nedaudz palielinājās visos Rīgas lielākajos mikrorajonos, izņemot Bolderāju. Arī salīdzinot ar 2024.gada sākumu, dzīvokļu cenās konstatētas tikai nelielas cenu izmaiņas.
Sērijveida dzīvokļu augstākās cenas augustā saglabājās Teikā, kur kvadrātmetra vidējā cena nemainījās – 1071 eiro par kvadrātmetru. Viena kvadrātmetra zemākā vidējā cena augustā bija Bolderājā – 650 eiro par kvadrātmetru, kas augustā nedaudz samazinājās.
Augustā visdārgākie dzīvokļi saglabājās 119. un 104.sērijas mājās, kur cenas divistabu dzīvokļiem apmierinošā stāvoklī bija robežās no 52 000 eiro līdz 55 000 eiro atkarībā no atrašanās vietas. Savukārt vislētākās bija lietuviešu projekta mājas, kur divistabu dzīvokļu cenu amplitūda bija no 30 000 eiro līdz 42 000 eiro, un Hruščova laika mājas, kurās cenas divistabu dzīvokļiem bija robežās no 29 000 eiro līdz 44 000 eiro atkarībā no mikrorajona.