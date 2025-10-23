“Diezgan šausmīgi…” Sabiedrība reaģē uz notiekošo Saeimā saistībā ar Stambulas konvenciju 1
Jau vēstīts, ka šobrīd Saeimas deputāti diskutē par Stambulas konvenciju. Likumprojekts par izstāšanos no Stambulas konvencijas Saeimas sēdē tiek skatīts no plkst. 15.33.
Divas koalīcijas partijas bija rosinājušas izsludināt sēdes pārtraukumu no plkst. 21 līdz 30. oktobrim jeb nākamajai Saeimas sēdei. Deputāti nepieciešamību pēc pārtraukuma pamatoja ar to, ka Saeimai, lai darbs būtu kvalitatīvs, “nevajadzētu strādāt naktīs”. Politiķi arī uzsvēra, ka līdz šim esot bijis panākts nerakstīts konsenss, ka Saeima nestrādās ilgāk par plkst. 21.
Tomēr opozīcijas, īpaši Zaļo un zemnieku savienības politiķiem, šāda iecere nelikās atbalstīšanas vērta. Opozīcijas deputāti vairākkārt mudināja kolēģus vienkārši izteikties īsāk, uzsverot, ka paši nerosinās ierobežot debašu runu.
Līdz ar to pagaidām spēkā ir lēmums, ka Saeima šodien bez pārtraukumiem turpina darbu līdz jautājuma par Stambulas konvencijas denonsēšanu izskatīšanas noslēgumam – neatkarīgi no tā, līdz cikiem šis jautājums tiks skatīts.
Tikmēr sociālo mediju platformā “X” sabiedrība izsaka savus viedokļus par dzirdēto un redzēto līdz šim Saeimas sēdē. Lieki piebilst, ka Latvijas iedzīvotājiem nav nekā laba ko teikt.
Lūk, ko cilvēki raksta par notiekošo Saeimā!
Ir kāds dramaturgs, kurš jau lasa Saeimas sēžu stenogrammas, lai uztaisītu izrādi par visu to farsu, kas notiek saistībā ar Stambulas konvenciju?
— Grieta Sīpola (@smaidagrieta) October 23, 2025
Saeima visu dienu un nakti spriež par Stambulas konvenciju, piesauc kremli, Ukrainu kkādu mistisku iemeslu pēc. Nekā derīgāka, ko darīt viņiem nav.
Tikmēr daži te stāsta, ka ieviešo Bez partijām piedāvāto vēlēšanu sistēmu būšot traki slikti🤔
— Artūrs Zvejsalnieks (@AZvejsalnieks) October 23, 2025
Pārsteidzoši nervozi un pat histēriski Saeimā.
No juridiskiem argumentiem pārgājuši uz personīgiem apvainojumiem.
Gadiem ilgi nekas nebija dzirdēts par "ārvalstu investoriem". Šodien tā neskaitāmas reizes ir galvenais arguments blakus Kremlim. Un galvenais – ko mēs teiksim…
— Aivars (@Borovkovs) October 23, 2025
Klausos ar vienu ausi Saeimas debates par Stambuļkonvenciju. Runā Irma Kalniņa. No JV. Pilnīgi nojūgusies trimdas tante, kas vāvulē kaut ko pilnīgi nesakarīgu. Piesauc pat Sibīriju.
Diezgan šausmīgi, ka šitādas ķotkas nonāk Saeimā un kaut ko vervelē puslatviski.
— Ilze (@Jenotsons) October 23, 2025
Ja Saeima nobalsos par izstāšanos no Stambulas konvenciju, Rinkēvičs tādu likumu neizsludinās.
— 🌍 More arms for Ukraine! Heroes live forever ✊ (@FutsBols) October 23, 2025
Ko šodien paveica Saeima? Precīzu nulli. Vienīgajā nedēļas dienā, kad Saeimai jālemj par likumiem, nav pieņemts neviens likumprojekts. Tā vietā no tribīnes deputāti sacenšas tajā, kam ChatGPT iedeva "gudrāko" 15 minūšu runu par Stambulas konvenciju. Saeimas KPI ir kosmosā. Kauns.
— Anastasija Tetarenko-Supe (@te_anastasija) October 23, 2025
Jau dienas beigas, bet Saeima pie otrā sēdes darba kārtības punkta.
— Aiga A (@aiga_balode) October 23, 2025
izskatās, ka Saeimā norit kautkāds konkurss par iekļūšanu idejotu topā…
— Arvis Villa (@Skepse) October 23, 2025
Ramona Petraviča (LPV) Saeimā: "Ikviens, kas iebilst pret Konvenciju, tiek apzīmēts par putinistu."
Nākamā – Svetlana Čulkova (Stabilitātei!): "Nav vajadzīgs dokuments, kas uzspiež svešu ideoloģiju!"
Tad Mārcis Jencītis (LPV): "Jātiek skaidrībā, kuri te ir Putina atbalstītāji."
— Aivars Ozoliņš (@AivarsOzo) October 23, 2025
Saeimā vajag lībiešus 👍🤩
— Kristaps Baņķis, AstroNumerologs (@AstrologiLv) October 23, 2025
Frankfurtē skatos Saeimas sēdes translāciju! JV un Progresīvie jau sāk trenēties būt opozīcijā😜😜 Velk laiku un runā no rīta līdz vakaram, mēģina noraut kvorumu😜 Vēstures dzirnas maļ lēnām, bet pamatīgi😉😉
— Vilis Kristopans (@KristopansVilis) October 23, 2025