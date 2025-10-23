Foto: LETA

“Diezgan šausmīgi…” Sabiedrība reaģē uz notiekošo Saeimā saistībā ar Stambulas konvenciju 1

Jau vēstīts, ka šobrīd Saeimas deputāti diskutē par Stambulas konvenciju. Likumprojekts par izstāšanos no Stambulas konvencijas Saeimas sēdē tiek skatīts no plkst. 15.33.

Divas koalīcijas partijas bija rosinājušas izsludināt sēdes pārtraukumu no plkst. 21 līdz 30. oktobrim jeb nākamajai Saeimas sēdei. Deputāti nepieciešamību pēc pārtraukuma pamatoja ar to, ka Saeimai, lai darbs būtu kvalitatīvs, “nevajadzētu strādāt naktīs”. Politiķi arī uzsvēra, ka līdz šim esot bijis panākts nerakstīts konsenss, ka Saeima nestrādās ilgāk par plkst. 21.

Tomēr opozīcijas, īpaši Zaļo un zemnieku savienības politiķiem, šāda iecere nelikās atbalstīšanas vērta. Opozīcijas deputāti vairākkārt mudināja kolēģus vienkārši izteikties īsāk, uzsverot, ka paši nerosinās ierobežot debašu runu.

Līdz ar to pagaidām spēkā ir lēmums, ka Saeima šodien bez pārtraukumiem turpina darbu līdz jautājuma par Stambulas konvencijas denonsēšanu izskatīšanas noslēgumam – neatkarīgi no tā, līdz cikiem šis jautājums tiks skatīts.

Tikmēr sociālo mediju platformā “X” sabiedrība izsaka savus viedokļus par dzirdēto un redzēto līdz šim Saeimas sēdē. Lieki piebilst, ka Latvijas iedzīvotājiem nav nekā laba ko teikt.

Lūk, ko cilvēki raksta par notiekošo Saeimā!

