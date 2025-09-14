Šobrīd visa pasaule šķiet saspiežama datora ekrānā, līgumi, atļaujas, pavēstes un jebkurš cits dokuments ir parakstām un saņemam e-adresē. Tāpēc kādam vīrietim radies jautājums, kāpēc līdzi laikam neiet arī CSDD?
Armands publiski jautā: “CSDD: Būsim zaļi, nedosim vairs uzlīmītes. Arī CSDD: Izdrukā 2x A4 lapas, kur uzrakstīts viens būtisks teikums, ko varētu pateikt sejā: “Transportlīdzekliem nav konstatētu bojājumu”.”
LA.LV sazinājās ar CSDD, lai noskaidrotu, kāpēc šāda sistēma?
“Ir stājušies spēkā grozījumi Ceļa satiksmes likumā, kas paredz atteikties no transportlīdzekļa tehniskās apskates derīguma termiņa uzlīmes, kas nozīmē, ka veicot tehnisko apskati, logā turpmāk vairs netiks līmēta uzlīme. Attīstoties mūsdienu tehnoloģijām un dzīvojot digitālā laikmetā, ir vairāki digitalizēti risinājumi, lai fiksētu transportlīdzekļu tehnisko stāvokli un, lai uzzinātu, vai transportlīdzeklim ir izsniegta atļauja piedalīties ceļu satiksmē,” atbild VAS “Ceļu satiksmes drošības direkcija” Komunikācijas departamenta vadītājs Mārtiņš Mālmeisters.
CSDD ir radījusi arī jaunu e-pakalpojumu un e-CSDD – https://e.csdd.lv/chkta, ievadot transportlīdzekļa reģistrācijas numuru, ir iespējams bezmaksas uzzināt tehniskās apskates derīguma termiņu.
CSDD arī aicina ikvienu autovadītāju e-CSDD reģistrēties atgādinājumu un paziņojumu saņemšanai, kas ļaus CSDD laikus nosūtīt informāciju par tehniskās apskates derīguma termiņa beigu tuvošanos, kā arī citus atgādinājumus.
Ja CSDD ir informāciju, uz kādu e-pasta adresi nosūtīt atgādinājumus un paziņojumus, tas arī atvieglo autovadītāja ikdienas dzīvi un nav obligāti jāseko līdzi, kad ir jāveic tehniskā apskate, jāiegādājas OCTA polise, beidzas vadītāja apliecības derīguma termiņš vai, kad ir jāveic veselības pārbaude.
Savukārt Ceļu satiksmes likuma 20. panta pirmās daļas prasība nosaka, ka transportlīdzekļa īpašniekam, valdītājam vai turētājam ir pienākums veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai ceļu satiksmē netiktu izmantoti transportlīdzekļi, kuriem nav dota atļauja piedalīties ceļu satiksmē vai uz kuriem attiecas aizliegums piedalīties ceļu satiksmē.
“Respektīvi – tas ir transportlīdzekļa lietotāja pienākums, sekot līdzi, lai ceļu satiksmē tiktu lietoti atbilstoši spēkrati,” CSDD pārstāvis skaidro.