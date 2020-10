Publicitātes foto

Ārkārtējās situācijas laikā daudzas lietas esam iemācījušies darīt attālināti – tikšanās ar klientiem un partneriem, sapulces darbā, lekcijas, pat konsultācijas ar ārstu.

Daudzi ir novērtējuši arī to, ka Latvijas iedzīvotājiem vienīgajiem Eiropā notāra pakalpojumi ir pieejami attālināti – videokonferences režīmā. Ārkārtējās situācijas laikā šī iespēja izmantota par 96%, vairāk nekā tas bija šajā pašā laika posmā pērn.

Attālināti ir iespējamas pilnībā visas notariālās darbības, tajā skaitā tās, kas saistītas ar nekustamā īpašuma iegādi un pārdošanu. Tas iespējas jebkurā laikā un esot jebkurā vietā, “aizejot” uz notāra virtuālo kabinetu un videokonferencē nokārtojot pirkuma darījumu.

Ja īpašuma pircējs un pārdevējs arī līgumu var parakstīt ar drošu elektronisko parakstu, tad viss darījums ir iespējams attālināti bez nepieciešamības klātienē nogādāt dokumentus iestādēs.

Kā notiek attālināta darījuma apstiprināšana pie notāra?

1. Klientam nepieciešams pārliecināties, vai viņa tehniskās iespējas atbilst nosacījumiem par vizītes norisi video režīmā.

2. Klients sazinās ar savu notāru vai jebkuru no Latvijas zvērinātiem notāriem un vienojas par attālinātās vizītes laiku.

3. Notārs precizēs nepieciešamo informāciju, t.sk. to, kas svarīga dokumenta projekta sagatavošanai, lai varētu to veikt jau iepriekš.

4. Ja tas ir, piemēram, nekustamā īpašuma darījums, kurā iesaistīti divi vai vairāki cilvēki, tad tā būs daudzpusēja videokonference.

5. Norunātajā laikā klienti pieslēgsies (caur Latvija.lv) portālā www.latvijasnotars.lv. Ja tā būs pirmā pieslēgšanās reize, tad katram klientam būs nepieciešams savā profilā norādīt e-pasta adresi un tālruņa numuru, kas nepieciešami, lai notārs varētu uzaicināt viņu uz attālināto vizīti.

6. Norunātajā laikā klienti, izmantojot e-pastā saņemto aicinājumu vai ejot uz portāla sadaļu “Vizītes”, pievienoties notāra izveidotajai sarunai.

7. Vizīte sāksies ar klientu identitātes pārbaudi, tāpēc viņu visu rīcībā noteikti jābūt katra pasei vai ID kartei.

8. Notārs augšuplādēs parakstāmos dokumentus, piemēram, līgumu vai nostiprinājuma lūgumu, kuru katra puse lejuplādēs savā datorā un pārbaudīs saturu.

9. Pēc dokumentu satura pārbaudes un klientu apliecinājuma, ka visa informācija ir korekta, viņiem šis dokuments būs jāparaksta ar eParakstu. Ja parakstītāji būs vairāki, viņi to veiks viens pēc otra.

10. Pēc parakstīšanas dokuments tiks atkal augšuplādēts portālā, un notārs to apstrādās un autorizēs. Ja līgumu apliecina notariāli, tad notārs dokumentus iesniegs elektroniski un gādās par visu, lai tas tiktu ierakstīts zemesgrāmatā.

Ja tas ir nostiprinājuma lūgums, tad to un pārējos nepieciešamos dokumentus, kuri ir elektroniskā formā, notārs iesniegs zemesgrāmatā. Ja līgums vai kādi citi dokumenti būs pie klientiem papīra formā, notārs vai klienti paši tos iesniegs zemesgrāmatā (notārs, iesniedzot nostiprinājuma lūgumu, piezīmēs būs pievienojis par to informāciju zemesgrāmatai).

Izmaksas par zvērinātu notāru pakalpojumiem videokonferences režīmā ir tādas pašas, kā pakalpojumiem klātienē, un apmaksu ir iespējams veikt uzreiz portālā vizītes laikā.

Videokonferences režīmā portālā www.latvijasnotars.lv var saņemt jebkurus notariālos pakalpojumus, t.sk. jebkuru pilnvaru šādi var apliecināt attālināti. Saņemot notariālos pakalpojumus portālā www.latvijasnotars.lv videokonferences režīmā, dokumentu elektroniska parakstīšana ir iespējama ar eParakstu, kādā no dokumentu parakstīšanas vietnēm, piemēram, eParaksts.lv.

Informācija par eParaksta saņemšanu pieejama šeit. Pašlaik pieteikties un saņemt eParakstu mobile iespējams ar kurjera starpniecību bez maksas.