Dažviet saule, dažviet mākoņi, bet kur būs lietus? Laika prognoze ceturtdienai 0
Ceturtdien Latvijā nav gaidāmi būtiski nokrišņi – vien dažviet valstī iespējams neliels un īslaicīgs lietus, prognozē sinoptiķi.
Mākoņi daļēji klās debesis, Kurzemē tās apmāksies. Pūtīs mērens rietumu vējš.
Maksimālā gaisa temperatūra gaidāma no +16..+18 grādiem Kurzemes rietumos līdz +20..+23 grādiem valsts centrālajā un austrumu daļā.
Rīgā spīdēs saule, mākoņu kļūs vairāk, nav gaidāmi būtiski nokrišņi. Vējam mēreni pūšot no rietumiem, gaiss iesils līdz +22, +23 grādiem.
No rietumiem tuvojas neliela atmosfēras fronte. Gaisa spiediens 1010-1015 hektopaskāli jūras līmenī.
Dienas vidū ultravioletais starojums būs mēreni augsts; no saules visvairāk jāsargājas laika posmā no plkst. 12 līdz 15.