Dažviet saule, dažviet mākoņi, bet kur būs lietus? Laika prognoze ceturtdienai 0

Pievieno LA.LV
LETA
7:04, 18. jūnijs 2026
Ziņas Dabā

Ceturtdien Latvijā nav gaidāmi būtiski nokrišņi – vien dažviet valstī iespējams neliels un īslaicīgs lietus, prognozē sinoptiķi.

“Pēdējais piliens var darboties kā detonators.” Eiropas izlūkdienesti saskata nopietnus draudus Krievijas ekonomikai 87
Kokteilis
Tas pierāda, ka Visums tevi dzird: 7 zīmes, kuras nedrīkst ignorēt
Kokteilis
“To uztveru pilnīgi traģiski!” Pēc operācijas Jūlijs Krūmiņš piedzīvojis negaidītas pārmaiņas
Lasīt citas ziņas

Mākoņi daļēji klās debesis, Kurzemē tās apmāksies. Pūtīs mērens rietumu vējš.

Maksimālā gaisa temperatūra gaidāma no +16..+18 grādiem Kurzemes rietumos līdz +20..+23 grādiem valsts centrālajā un austrumu daļā.

CITI ŠOBRĪD LASA
“Šīs dienas bija briesmīgas…” Sieva desmit reizes brauca uz Latviju meklēt vīru, līdz pienāca traģiskā vēsts
Dārzs
Ir svarīgi ogas noraut pareizi! Ieteikumi zemeņu ražas novākšanā
Beidzot pirmie tankkuģi atkal šķērso Hormuza šaurumu pēc ASV un Irānas vienošanās

Rīgā spīdēs saule, mākoņu kļūs vairāk, nav gaidāmi būtiski nokrišņi. Vējam mēreni pūšot no rietumiem, gaiss iesils līdz +22, +23 grādiem.

No rietumiem tuvojas neliela atmosfēras fronte. Gaisa spiediens 1010-1015 hektopaskāli jūras līmenī.

Dienas vidū ultravioletais starojums būs mēreni augsts; no saules visvairāk jāsargājas laika posmā no plkst. 12 līdz 15.

Tēmas
Pievieno LA.LV
SAISTĪTIE RAKSTI
TV24
“Tā nav tukša runāšana. Klimata pārmaiņu scenāriji Latvijā sāk piepildīties!” Par ko brīdina sintoptiķis Vīksna?
Veselam
Šīs ciešanas jau kļuvušas par garīgu problēmu! Eiropā karstums prasījis jau 200 tūkstošus dzīvību
TV24
“Tās izveide bija Kariņa untums skriet līdzi Eiropai!” Rozenvalds komentē, cik ātri tagad izdosies likvidēt konkrētu ministriju
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.