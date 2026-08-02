VIDEO. “Kad parkošanās ir tava superspēja…” Autovadītājas mēģinājums noparkoties pagalmā liek aizturēt elpu 0
Sociālajos medijos strauju popularitāti un tūkstošiem skatījumu guvis kāds kuriozs video, kurā iemūžināti kādas autovadītājas izmisīgie un visai nepārdomātie mēģinājumi novietot automašīnu daudzdzīvokļu mājas pagalmā.
Spriežot pēc garām braucošās automašīnas numurzīmes, šis amizantais incidents, visticamāk, norisinājies Krievijā, taču video izplatītais vēstījums un emocijas ir saprotamas jebkurā pasaules malā.
Video redzams, kā baltas automašīnas vadītāja atkal un atkal mēģina veikt manevru, taču tā vietā, lai prātīgi to izdarītu, viņa ar auto priekšdaļu neatlaidīgi un atkārtoti burtiski baksta priekšā stāvošo pelēko spēkratu.
Neskatoties uz to, ka vietas manevram priekšpusē acīmredzami nepietiek, vadītāja nepadodas un turpina “bakstīt” kaimiņu auto, radot pilnīgi absurdu un komisku situāciju, ko no sava loga izdevies nofilmēt kādam kaimiņam.
Kā jau gaidāms, šis video izraisījis milzīgu komentāru vētru un asprātību lavīnu sociālo tīklu lietotāju vidū. Cilvēki neslēpj neizpratni par redzēto:
“Kad parkošanās ir tava superspēja…”
“Mistera Bīna variants, pastumt mašīnu uz priekšu!”
“Nu reāli! Smadzenes mājās aizmirsa.”
“Uz ko tu vari skatīties mūžīgi? Kā deg svece, kā plūst upe… Un kā sieviete parkojas!”