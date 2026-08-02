“Šis ir izcils, tikai neviens par to nerunā” – kārumnieki ir vienisprātis, ka visgardākais kanēļa rullītis nopērkams daudzviet Latvijā esošā beķerejā 0
Piekritīsiet taču, ka kanēļmaizīte ir viena no beķereju un konditoreju karalienēm. It kā tik vienkāršs gardums, bet nav nemaz tik daudz vietu, kurās to prot pagatavot nevainojami.
Uzmanību piesaistīja kāda soctīklu diskusija, kurā daudzi komentētāji vienojas vērtējumā, ka pati gardākā kanēļmaizīte jeb kanēļa rullītis nopērkams nevis kādā superekzkluzīvā vietā, bet gan “Gustava beķerejā”, kas atrodas daudzviet Latvijā.
Tēmu aizsākusi @livavita, kura raksta: “Lai man piedod visas Kūres, Miera Maizes, Livly un visas cietas vietas, kurās esmu mēģinājusi kanēļa rullīti, bet visgaršīgākais ir un būs Gustava Beķerejā. Pierādījumam pievienoju bilžu galeriju ar Gustava beķerejas kanēļa rullīti(mazo un lielo) cauri gadiem manā dzīvē.”
Ko par šo izvēli domā komentētāji? Izrādās, “Gustava beķerejas” kanēļa rullītim ir gana daudz piekritēju, un vairāki atzīst – iespējams, tieši tāpēc par to nerunā tik skaļi, ka tas nav kļuvis par kārtējo sociālo tīklu modes gardumu.
Lūk, daži sajūsmas saucieni!
“Jā! Šis ir izcils, tikai neviens par to nerunā, jo nav tik trendy. Lai tā arī paliek, maksā tikai 2,5.”
“Vai ne! Oriģinālais trendsetter, jo bija vēl pirms visi pārējie kļuva populāri.”
“Un es redzu šo postu, kad esmu uzsākusi diētu.”
“Šis posts ir kā es tieku galā ar savu diētu – gremdējoties atmiņās.”
“Viņiem ir arī nereāli garšīgs kruasāns ar krēmu un avenēm.”
“Būs jāpamēģina, jau kādu laiku skatos uz viņiem.”
“Kādēļ es šo izlasīju?”
“Jaaa, tas kanēļa grēks ir tiiiiik garšīgs! Manuprāt vislabākais kāds pieejams.”
“Šis ir kaut kas ārpus tā, ko prāts spēj aptvert. Labāk par jebkuru torti.”