“Šis ir izcils, tikai neviens par to nerunā” – kārumnieki ir vienisprātis, ka visgardākais kanēļa rullītis nopērkams daudzviet Latvijā esošā beķerejā 0

Pievieno LA.LV
LA.LV
18:36, 2. augusts 2026
Stāsti Pieredze

Piekritīsiet taču, ka kanēļmaizīte ir viena no beķereju un konditoreju karalienēm. It kā tik vienkāršs gardums, bet nav nemaz tik daudz vietu, kurās to prot pagatavot nevainojami.

Kulbergs ir noskaities uz Latvijas Bankas ekspertiem: “Es vispār biju mēms, es neticēju, ka Latvijas Banka spēj kaut ko tādu iedomāties”
RAKSTA REDAKTORS
Četras dienas ar mirušu mazuli zem sirds! Jeb stāsts par Ričardu, kuram vajadzēja piedzimt Kuldīgas slimnīcā
Mājas
Suns laiza seju vai enerģiski luncina asti? Dzīvnieka reakciju saimnieki ne vienmēr iztulko pareizi
Lasīt citas ziņas

Uzmanību piesaistīja kāda soctīklu diskusija, kurā daudzi komentētāji vienojas vērtējumā, ka pati gardākā kanēļmaizīte jeb kanēļa rullītis nopērkams nevis kādā superekzkluzīvā vietā, bet gan “Gustava beķerejā”, kas atrodas daudzviet Latvijā.

Tēmu aizsākusi @livavita, kura raksta: “Lai man piedod visas Kūres, Miera Maizes, Livly un visas cietas vietas, kurās esmu mēģinājusi kanēļa rullīti, bet visgaršīgākais ir un būs Gustava Beķerejā. Pierādījumam pievienoju bilžu galeriju ar Gustava beķerejas kanēļa rullīti(mazo un lielo) cauri gadiem manā dzīvē.”

CITI ŠOBRĪD LASA
Veselam
Tas var piezagties gandrīz (!) nemanāmi – pazīmes, kas liecina par iespējamu vēža saslimšanu
5 lietas, ar kurām paši varam aizbiedēt veiksmi: dažas pieļaujam teju katru dienu
Mājas
Joprojām darbojas, bet… Vīrietis, kuram saules paneļi uz mājas jumta ir jau 20 gadus, dalās pieredzē

Ko par šo izvēli domā komentētāji? Izrādās, “Gustava beķerejas” kanēļa rullītim ir gana daudz piekritēju, un vairāki atzīst – iespējams, tieši tāpēc par to nerunā tik skaļi, ka tas nav kļuvis par kārtējo sociālo tīklu modes gardumu.

Lūk, daži sajūsmas saucieni!

“Jā! Šis ir izcils, tikai neviens par to nerunā, jo nav tik trendy. Lai tā arī paliek, maksā tikai 2,5.”

“Vai ne! Oriģinālais trendsetter, jo bija vēl pirms visi pārējie kļuva populāri.”

“Un es redzu šo postu, kad esmu uzsākusi diētu.”

“Šis posts ir kā es tieku galā ar savu diētu – gremdējoties atmiņās.”

“Viņiem ir arī nereāli garšīgs kruasāns ar krēmu un avenēm.”

“Būs jāpamēģina, jau kādu laiku skatos uz viņiem.”

“Kādēļ es šo izlasīju?”

“Jaaa, tas kanēļa grēks ir tiiiiik garšīgs! Manuprāt vislabākais kāds pieejams.”

“Šis ir kaut kas ārpus tā, ko prāts spēj aptvert. Labāk par jebkuru torti.”

Tēmas
LA.LV Google ziņās Pievienot
SAISTĪTIE RAKSTI
“Nu jau arī Raimondam Paulam ķeras klāt!” klausītājiem šoks par iespējamo aizliegumu atskaņot dažas konkrētas dziesmas
Ar lāču pētīšanu nu iespējams arī pavisam labs “bizness” – izsludināts 180 000 eiro vērts iepirkums
VIDEO. Vesels bars policistu neveiksmīgi cenšas aizturēt iespējamo pārkāpēju – video, kas liek aizdomāties
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.