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Neskaitāmi modinātāji no rīta? Eksperti brīdina par negaidītām sekām veselībai 0

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LA.LV
23:14, 2. augusts 2026
Veselam Dzīvesveids

Daudziem celšanās no rīta sagādā grūtības, tāpēc, baidoties nogulēt darbu vai skolu, tiek iestatīti divi, trīs vai pat vēl vairāk modinātāju. Tomēr speciālisti brīdina – šāds ieradums var nevis palīdzēt justies mundrākam, bet gan kaitēt miega kvalitātei un pašsajūtai visas dienas garumā.

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Atkārtota pamošanās pēc vairākiem modinātāja signāliem bieži pārtrauc REM miega fāzi – vienu no svarīgākajiem miega posmiem, kurā smadzenes apstrādā informāciju un nostiprina atmiņas. Ieradums vairākas reizes mosties un atkal iemigt tālāk var negatīvi ietekmēt ikdienas darba spējas, mācīšanos un koncentrēšanās spējas, par to plašāk vēstīts vietnē YourTango.com.

Šāda rīcība izraisa miega inerci, pastiprinātu miegainību, nogurumu, garastāvokļa svārstības un paaugstina kortizola līmeni. Katrs modinātāja zvans organismam rada stresa reakciju, tādēļ vairākkārtēja pamošanās no rīta kļūst par papildu slodzi ķermenim.

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