Trešdien Latvijā palaikam līs un gaisa temperatūra vietām pakāpsies līdz +9 grādiem, prognozē sinoptiķi.

Siltākais laiks būs pēcpusdienā Kurzemē un vakarā valsts centrālajā daļā. Atbilstoši Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra datiem līdz šim augstākā gaisa temperatūra, kas valstī novērota 10. decembrī, ir +8,9 grādi 1964. gadā Kolkā.

Debesis būs pārsvarā apmākušās, daudzviet gaidāma arī dūmaka.

Naktī pūtīs lēns līdz mērens rietumu vējš un gaisa temperatūra pazemināsies līdz +2..+6 grādiem.

Dienā vējš iegriezīsies no dienvidiem, dienvidrietumiem, vietām piekrastē tā ātrums brāzmās sasniegs 15 metrus sekundē. Maksimālā gaisa temperatūra būs +4..+9 grādi.

Rīgā trešdien palaikam līs, vairāk nokrišņu būs pēcpusdienā. Naktī, pūšot nelielam rietumu vējam, gaisa temperatūra svārstīsies ap +5 grādiem; pēcpusdienā nedaudz pastiprināsies dienvidu, dienvidrietumu vējš. Siltākais laiks būs trešdienas vakarā, kad gaisa temperatūra pakāpsies līdz +8..+9 grādiem.

