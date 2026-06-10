Desmit mājdzīvniekiem draudzīgas kafejnīcas Rīgā 0
Suņu saimnieki zina to sajūtu, kad reizēm gribas pēc darba aiziet uz kafejnīcu, satikt draugus vai aizvest kādu uz randiņu, bet mājās paliek pāris skumju acu, kas cer doties līdzi. Kādreiz mums nācās samierināties ar savu gruzdošo sirdsapziņu un atstāt mīluli mājās, bet mūsdienās arvien vairāk cilvēku sāk apzināties, ka suņi nav tikai mājdzīvnieki, bet gan pilntiesīgi ģimenes locekļi. Turklāt daudziem saimniekiem vienkārši patīk savās ikdienas gaitās iesaistīt arī savu četrkājaino draugu. Tieši tāpēc arī aizvien vairāk kafejnīcu, bāru un restorānu piedāvā iespēju pavadīt laiku kopā ar savu suni, un visam komanda šoreiz apkopojusi desmit tādas vietas Rīgā. No mājīgām kafejnīcām līdz smalkiem restorāniem vai trakulīgiem bāriem – vietas, kur vari bez bažām ierasties un atpūsties kopā ar suni!
Daudz Laša
Īsta Āzijas virtuves paradīze Avotu ielas apkaimē. Sākotnēji radīts kā neliels suši piegādes serviss, “Daudz Laša” dažu gadu laikā izaudzis par iecienītu suši, rollu un daudzu citu Āzijas ēdienu restorānu, kurā īpašs uzsvars tiek likts uz dāsnām porcijām, svaigām sastāvdaļām un, protams, lasi dažādās variācijās. Turklāt šī ir viena no vietām Rīgā, kur laipni gaidīti gan cilvēku draugi, gan arī suņu draugi!
Tinto
Ja vēlies vakariņas elegantā gaisotnē, Tinto ir viena no tām Rīgas vietām, kur līdzās cilvēkiem gaidīti arī labi audzināti četrkājainie dzīves baudītāji. Restorāns piedāvā izsmalcinātu ēdienkarti, plašu vīnu izvēli un īpašu, teju kinematogrāfisku atmosfēru, jo atrodas blakus leģendārajam kino “Splendid Palace”. Tā kā restorānam ir arī terase, šajā skvērā varat izbaudīt to vasaras atmosfēru, kādu iespējams noķert tikai pilsētā.
Lielais Ķīnas mūris
Jau vairāk nekā divdesmit gadus šis restorāns Rīgas centrā piedāvā autentiskas Ķīnas virtuves garšas par pieejamām cenām. Šobrīd tas jau ir stabili iekarojis daudzu Āzijas ēdienu baudītāju sirdis vai drīzāk – vēderus. Darba dienās šeit darbojas pusdienu bistro ar plašu izvēli, bet vakarā un brīvdienās vari baudīt restorāna atmosfēru. Protams, ka tas viss iespējams kopā ar tavu mīluli, kurš te ir laipni gaidīts jebkurā darba laikā.
Roberta’s Pizza
Ja tavs suns ir tikpat liels dzīves baudītājs kā tu, šī jums abiem ir lieliska pieturvieta Vecrīgā. Te vari baudīt malkas krāsnī ceptu picu, pastas un dažādus citus gardus ēdienus Ņujorkas stila atmosfērā, jo šo vietu iedvesmojusi tāda paša nosaukuma picērija Ņujorkā, Bruklinas rajonā. Šeit varēsi baudīt neapoliešu picu ar kraukšķīgu maliņu, neuztraucoties par to, kā mājās jūtas tavs labākais draugs, jo viņš šai vietā tiks sagaidīts ar prieku.
Chicco e Bacco
Vēl kāda itāliska vieta Vecrīgā, kur apvienota kafejnīca, vīna studija un mazs pārtikas veikaliņš ar augstas kvalitātes precēm no Itālijas. Katru dienu šeit vari baudīt izcilu kafiju un dažādus saimnieku gatavotus desertus, ņemot līdzi savu uzticamo kompanjonu, kas varēs atpūsties pie ūdensbļodiņas. Savukārt vakarpusē abi esat aicināti te iegriezties, lai novērtētu iespaidīgo vīnu izvēli.
Frego Pizza
Vēsturiskajā Miesnieku ielā kopā ar savu mājdzīvnieku vari teleportēties uz Itāliju “Frego Pizza” un baudīt īstas neapoliešu picas, kas ceptas īpašā malkas krāsnī. Šajā vietā saimnieko kāda itāļu ģimene, tāpēc te apvienota restorāna kvalitāte ar mājīgu ēdienu. Tas nozīmē, ka abi ar suņuku varēsiet justies ērti un iztēloties, ka esat ciemos pie itāļu krustvecākiem. Ja vēlies, vari paķert līdzi datoru – šī ir arī darbam piemērota vieta, kur varēsi atrast kādu klusāku un vientuļāku stūrīti strādāšanai.
Paddy Whelans
Citreiz vienkārši gribas patusēt krogā, pļāpājot ar draugiem vai skatoties kādu sporta spēli, nedomājot par to, ka drīz jāskrien mājās pie suņa. Tieši tāpēc labi zināmais īru krogs “Paddy Whelans” aicina iegriezties kopā ar savu draudziņu un baudīt vakaru bez steigas -– gan iedzert, gan paēst, gan panašķēties ar rupjmaizes ķiploku grauzdiņiem. Tuvojoties vasarai vilinoša ir arī kroga terase, kur var baudīt Vecrīgas vasaras sajūtas.
The Thirsty Bulldog
Ja tavs suns labprāt pavada vakarus tikpat sabiedriski kā tu, “The Thirsty Bulldog” būs īstā vieta – nosaukums “Izslāpušais buldogs” jau vien par to liecina. Šajā Vecpilsētas krogā laipni gaidīti lieli un mazi četrkājainie viesi, kuriem obligāti tiek nodrošināta ūdens bļoda, kamēr saimnieki var baudīt dzērienus, uzkodas un sporta spēļu atmosfēru. Te ir arī vasaras terase, turklāt pavisam ērti iespējams atbraukt un novietot auto, ja nepieciešams.
Runcis
Viens no vecākajiem Rīgas krogiem, kur pa dienu vari atnākt nogaršot pusdienu piedāvājumu, bet vakarā – baudīt jautru vakaru ar draugiem, dzīvo mūziku un karaoki. Un jā, lai gan vietas nosaukums ir “Runcis”, arī suņi šeit ir vairāk nekā gaidīti kopā ar saviem saimniekiem. Vasaras laikā “Runcī” pieejama terase, kā arī šis mierīgi varētu būt tavs vasaras āra birojs, kur izdarīt vismaz kādu no darba uzdevumiem, lai nav visu dienu jānosēž telpās.
UzKoda
Arī Zaķusalas krastmalas “Uzkoda” ir viena no tām vietām, kur augstas klases ēdienus un dzērienus vari baudīt kopā ar savu mājdzīvnieku. Brīvā atmosfēra, skaistais skats uz Daugavu un draudzīgā attieksme pret suņiem jau padarījusi šo vietu par iecienītu pieturvietu daudziem saimniekiem. Ja vēl neesi tur bijis, šī varētu būt lieliska vieta nākamajām brīvdienu brokastīm kopā ar savu mīluli.
Neaizmirsti ieskatīties arī visam aplikācijā – tur atradīsi ne tikai šīs, bet arī daudzas citas vietas, kur doties kopā ar savu mājdzīvnieku, kā arī tematiskas izlases dažādām situācijām, noskaņām un kompānijām.