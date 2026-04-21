Diena būs gan sausa, gan saulaina: laika prognoze otrdienai
Otrdienā gaidāms mierīgs un pārsvarā saulains laiks. Sinoptiķi prognozē, ka nokrišņu nebūs, taču jārēķinās ar mērenu ziemeļu vēju.
Latvijā būs neliels mākoņu daudzums, bez nokrišņiem, prognozē sinoptiķi. Vējš lēni līdz mēreni pūtīs no ziemeļiem. Gaisa temperatūra pakāpsies līdz +11..+15 grādiem, piekrastē – līdz +8..+10 grādiem.
Rīgā saglabāsies sauss un saulains laiks, pūtīs lēns līdz mērens ziemeļu, ziemeļrietumu vējš. Maksimālā gaisa temperatūra no +9 grādiem pilsētas ziemeļos līdz +12 grādiem dienvidos.
Laikapstākļus nosaka anticiklona austrumu mala. Atmosfēras spiediens jūras līmenī no 1020 hektopaskāliem Latgales dienvidos līdz 1025 hektopaskāliem Kurzemē.