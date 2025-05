Ukuleles virtuozs. Viens no pasaulē bagātākajiem cilvēkiem un investīciju baņķieris Vorens Bafets brīvajā laikā aizraujas ar ukuleles spēlēšanu un šo interesanto mūzikas instrumentu kolekcionēšanu. Savulaik ar Bafeta autogrāfu rotāta ukulele tika pārdota par vairāk nekā 11 tūkstošiem dolāru. Foto – EPA/LETA

Vorens Bafets, viens no visu laiku veiksmīgākajiem investoriem, jau agrā bērnībā saprata, ka izpratne par cilvēku uzvedību un psiholoģiju būs viņa ceļš uz bagātību.

Bafets piedzima 1930. gadā Omahā, Nebraskā, un jau bērnībā izrādīja neparastu interesi par naudu un biznesu. Viņš pārdeva košļājamo gumiju, limonādi un pat avīzes, meklējot veidus, kā nopelnīt. Tomēr kāds konkrēts brīdis izcēlās kā pagrieziena punkts, raksta portāls Inc.com. Kad Bafetam bija apmēram desmit gadu, viņš apmeklēja Ņujorkas biržu kopā ar savu tēvu, kurš bija biržas mākleris.

Tur viņš novēroja kaut ko, kas uz visiem laikiem mainīja viņa domāšanu.

Biržā Bafets pamanīja, kā pieauguši cilvēki, tērpušies elegantos uzvalkos, uzvedās emocionāli un dažkārt pat iracionāli, reaģējot uz akciju cenu svārstībām. Viņš redzēja, kā bailes un alkatība vadīja viņu lēmumus – cilvēki pirka akcijas, kad cenas kāpa, un pārdeva tās panikā, kad tās kritās.

Šī pieredze Bafetam lika saprast, ka tirgus nav tikai skaitļi un grafiki; tas ir cilvēku emociju atspoguļojums.

Bafets, kurš kļuvis par vienu no bagātākajiem cilvēkiem pasaulē, jo prot gudri ieguldīt naudu. Viņš nav nekāda Volstrītas haizivs ar sarežģītām māņu shēmām – viņš ir opulārs ar to, ka vienkārši vienmēr ir mistiski sapratis, kā izvēlēties labus uzņēmumus, kuros ieguldīt, piemēram, Coca-Cola vai Apple.

Bafets pasaulē pierāda, ka panākumi nenāk no ātras peļņas vai krāpšanas, bet no pacietības, vienkāršām idejām un izpratnes par to, ko cilvēki vēlas – vai tas būtu garšīgs dzēriens vai foršs telefons.

Viņš dzīvo pieticīgi, joprojām ēd burgerus un dzer ķiršu kolu, lai gan varētu atļauties pilis. Cilvēki viņu ciena, jo viņš pierāda, ka ar skaidru galvu un smagu darbu var sasniegt milzīgus mērķus, pat ja neesi ģēnijs matemātikā. Turklāt viņš sola ziedot gandrīz visu savu bagātību labdarībai.