Kamēr opozīcija mudina izteikties īsāk, citi rosina iepauzēt – Saeimas deputāti testē viens otra pacietību diskusijās par Stambulas konvenciju 0
Saeimas deputātu vairākums ceturtdienas vakarā noraidīja “Jaunās vienotības” un “Progresīvo” deputātu priekšlikumu iepauzēt ar ieilgušajām diskusijām par tā dēvēto Stambulas konvenciju, nepieļaujot Saeimas darbu nakts tumsā.
Divas koalīcijas partijas vija rosinājušas izsludināt sēdes pārtraukumu no plkst. 21 līdz 30. oktobrim jeb nākamajai Saeimas sēdei.
Deputāti nepieciešamību pēc pārtraukuma pamatoja ar to, ka Saeimai, lai darbs būtu kvalitatīvs, “nevajadzētu strādāt naktīs”. Politiķi arī uzsvēra, ka līdz šim esot bijis panākts nerakstīts konsenss, ka Saeima nestrādās ilgāk par plkst. 21.
Tomēr opozīcijas uz Zaļo un zemnieku savienības politiķiem šāda iecere nelikās atbalstīšanas vērta. Opozīcijas deputāti vairākkārt mudināja kolēģus vienkārši izteikties īsāk, uzsverot, ka paši nerosinās ierobežot debašu runu.
Likumprojekts par izstāšanos no Stambulas konvencijas Saeimas sēdē tiek skatīts no plkst. 15.33.
Jau ziņots, ka parlamentāriešu vairākums ceturtdien atbalstīja steidzamības noteikšanu likumprojektam par izstāšanos no Eiropas Padomes Konvencijas par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu.
Par steidzamības noteikšanu nobalsoja opozīcijas partiju un koalīcijā esošās Zaļo un zemnieku savienības (ZZS) kopumā 52 deputāti deputāti, pret bija 31 deputāts no “Progresīvo” un “Jaunās vienotības” frakcijām, bet ZZS deputāts Andris Bērziņš balsojumā atturējās, kļūstot par vienīgo šīs partijas pārstāvi, kurš nenobalsoja par steidzamības noteikšanu. Tādējādi par steidzamības noteikšanu nobalsoja mazāk nekā divas trešdaļas klātesošo.
Priekšlikumu iesniegšanas termiņš likumprojektam noteikta tikai viena diena.
Trešdien Saeimas Ārlietu komisija konceptuāli atbalstīja ieceri izstāties no Stambulas konvencijas.
Četri opozīcijas partijas pārstāvošie deputāti visos balsojumos – par atbalstu pirmajā lasījumā, steidzamības noteikšanu, skatīšanu Saeimas sēdē ceturtdien – balsoja “par”, bet koalīcijas partijas pārstāvošie deputāti – Edmunds Cepurītis (P), Irma Kalniņa (JV) un Zanda Kalniņa-Lukaševica (JV) balsoja “pret”. Jānis Vucāns (ZZS) balsojumos nepiedalījās.
Tāpat vēstīts vēstīts, ka septembra izskaņā, pateicoties Zaļo un zemnieku savienības (ZZS) balsojumam Saeimā par Stambulas konvencijas denonsēšanu, sākās izteikta nestabilitāte valdības koalīcijā. Koalīcijas partneri gan apņēmušies strādāt, lai pieņemtu nākamā gada “drošības budžetu”, taču ticību Ministru prezidentes Evikas Siliņas (JV) valdības spējai strādāt ilgtermiņā nu jau pauž vien retais politiķis.
Latvijā Eiropas Padomes Konvencija par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu jeb tā dēvētā Stambulas konvencija stājās spēkā pagājušā gada 1. maijā. Tas ir starptautisks līgums, kas paredz, ka tā dalībvalstīm ir jāizstrādā saskaņota politika, lai labāk varētu aizsargāt sievietes no visu veidu vardarbības, kā arī sievietes un vīriešus no vardarbības ģimenē. Tostarp dalībvalstīm ir jānodrošina cietušajiem vispusīga palīdzība un aizsardzība, krīzes centri, krīzes tālrunis, kas darbojas diennakti, specializētie atbalsta centri no seksuālas vardarbības cietušām personām, jāaizsargā un jāatbalsta bērni, kas ir vardarbības liecinieki.