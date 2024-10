“Dinex Latvia” pieredze: “Pats galvenais – mēs ļaujam darbiniekiem eksperimentēt” Ieteikt







“Dinex Latvia” ir komerctransporta izplūdes gāzu attīrīšanas sistēmu ražotājs. Latvijas ražotne atvērta 2001. gadā. Uzņēmums kopumā nodarbina apmēram 450 darbiniekus. “Dinex Latvija” eksportē 98% no saražotās produkcijas.

No 2020. gada Latvijā izveidots “Dinex” grupas jauno tehnoloģiju attīstības un inovāciju centrs. “Dinex” grupas inovāciju centrs Latvijā attīsta tehnoloģijas, kas ļauj efektīvāk izmantot alternatīvu enerģiju transporta un enerģētikas industrijās, samazinot industriālo ietekmi uz vidi.

Kādi ir “Dinex Latvia” inovāciju rezultāti?

“Galvenie rezultāti ir tādi, ka mēs Latvijā esam radījuši un patentējuši tehnoloģijas, kas ļauj pasaulslaveniem zīmoliem ražot jaunas paaudzes tehnoloģijas,” stāsta “Dinex” grupas inovatīvo tehnoloģiju vadītājs Romāns Pjankovskis.

“Pirmais, ko ir vērts pieminēt, ir tas, ka pasaule cīnās ar tādiem izaicinājumiem, kā ilgmūžība, lai tehnika kalpotu mums ilgāk, un viena no galvenajām problēmām tajā visā ir vibrācija. Galvenais uzdevums, lai tehnoloģija ļautu vibrāciju samazināt un attiecīgi transportlīdzeklis kalpotu divas vai trīs reizes ilgāk, un jums nevajadzētu braukt uz servisu.”

Sarunas turpinājumā “Dinex” grupas inovatīvo tehnoloģiju vadītājs demonstrē uzņēmuma radītos produktus.

“Šis ir DBF, kas pilnīgi ir izveidots Latvijā – inovatīvs profils, kas ļauj “apēst” gan lielas, gan mazas frekvences, un attiecīgi ļauj transportlīdzeklim nobraukt krietni ilgāk,” skaidro inovatīvo tehnoloģiju vadītājs.

Šim “Dinex Latvia” produktam galvenais noieta tirgus ir Eiropa.

“Tā kā uzņēmums nodarbojas ar izmešu samazināšanu un Eiropa vienmēr ir bijusi priekšā visai pasaulei, un principā arī pirmā palaida “Euro 7” standartu, kas faktiski pielīdzina izmešus ļoti tuvu nullei,” paskaidro Pjankovskis.

Visi Pjankovska demonstrētie produkti ir Latvijā radītas inovācijas.

“Uzņēmums Latvijā darbojas kopš 2001. gada. Tieši inovācijas un koncepta veidošana parādījās tikai 2020. gadā. Un mums tas ir izdevies ar šāda veida tehnoloģijām, kuru pamatā ir patents,” turpina viņš.

“Šis ir vibrāciju samazinošs elements,” demonstrē Pjankovskis, “kurš vienlaikus arī uztur siltumu sistēmā, kas ir ļoti kritiski, lai darbotos katalizatori, kas faktiski arī samazina visus izmešus līdz nullei. Mums Latvijā ir izdevies izveidot komponenti, kas vienlaicīgi “apēd” visa veida vibrācijas un ļauj transportlīdzeklim nebraukt servisā, un darīt to, kas ir jādara. Tā ir izmešu samazināšanas sistēma, bet pats galvenais ir tas, ka vienlaikus to cenas ziņā var atļauties, gan tā atrisina visu, kas jāatrisina attiecībā uz vibrācijas “apēšanu”, un vienlaicīgi palīdz jaunās paaudzes dzinējiem izpildīt savu darbu.”

“Šeit ir tas pats,” demonstrējot nākamo produktu, stāsta viņš. “Visi zina – gan pasažieru auto, gan komercautiņiem viens no pamatfaktoriem ir svars. Jo vieglāks ir transportlīdzeklis, jo mazāk ir jāpatērē enerģija. Ja mēs esam spējīgi pat uzlabot efektivitāti, vienlaicīgi samazinot svaru, tad ražotājs ir laimīgs, jo tad ir jāizmanto krietni mazāk enerģijas. Un tas mums arī ir izdevies – izveidojām tehnoloģiju, kas faktiski aizvieto standarta siltumizolācijas elementus ar gaisu, saglabājot visus pārējos parametrus. Tas ļāva mums samazināt metāla biezumu un divas, trīs reizes samazināt svaru, salīdzinot ar vecajām sistēmām.”

Tāpat “Dinex Latvia” izstrādā siltumizolācijas pārklājumus.

“Agrāk, lai izolētu siltumu caurulēm, apkārt bija tāds milzīgs “kažoks”, bet šeit redzam pārklājumu, kas ir pusmilimetru lielā slānī,” stāsta Pjankovskis.

“Un līdzīgi ir elementi, ar kuriem savieno dažādas sistēmas sastāvdaļas. Ja skatāmies uz vecām sistēmām, agrāk to ņēma nost, braucot uz servisu, un meta ārā tāpēc, ka tas vairs nebija izmantojams. Šis ir multifunkcionāls risinājums – varat to izmantot vairākas reizes. Nevajag izmantot papildus resursus, samazinot CO2 un saglabājot pamatfukciju,” skaidro viņš.

Izmantojot šos visus elementus vienā sistēmā, tie palīdz dzinējam sasniegt izmešu apmēru, kas ir tuvu nullei.

“Viena no galvenajām priekšrocībām ir tāda, ka, pateicoties šīm patentētajām tehnoloģijām, tas pats traktors, kombains, ekskavators vai kravas mašīna var nobraukt divas, trīs reizes ilgāk un kalpot ilgāk,” piebilst “Dinex” grupas inovatīvo tehnoloģiju vadītājs.

Kopumā “Dinex Latvia” uzņēmumā līdz šim ir radītas ap 20 inovācijām.

Neatņemama veiksmīga uzņēmuma sastāvdaļa – cilvēkresursi

“Mēs veidojam komandu, dodam darba vietas, lai cilvēki varētu nākt ar konceptiem, idejām. Un pats galvenais – mēs ļaujam viņiem eksperimentēt. Mēs dodam, kur viņiem spēlēties, dodam viņiem iespēju nopirkt jaunus materiālus, ierīces, ar kurām šos materiālus testēt, un realizēt savas idejas,” stāsta Pjankovskis.

Tāpat uzņēmums sadarbojas arī ar universitātēm Latvijā un ārvalstīs.

“Mēs bieži komunicējam ar Cietvielu fizikas institūtu, kad mums vajag testēt šādas vai tādas materiāla īpašības. Ar Rīgas Tehnisko universitāti, arī ar universitātēm ārpus Latvijas, piemēram, Vācijā un Lielbritānijā.”

Kāda būs nākamā “Dinex Latvia” lielā inovācija?

“Nākamais galvenais lielais ir saistīts ar jauno enerģētiku, ar ūdeņradi, jo tehnoloģija pāriet uz jauniem enerģijas avotiem un, protams, tur ir savi tehnoloģiskie izaicinājumi. Arī tur ir novecojums, korozija, kas prasa risinājumus. “Dinex” šeit, Latvijā, veido jaunas koncepcijas, faktiski paņemot to, kas mums jau ir vēsturiski, jo mēs šodien ikdienā nodarbojamies ar katalizatoru pārklājumu, un mēs šīs spējas, izveidot pārklājumus, pārnesam no enerģētikas, kas ir bāzēta uz naftas patēriņu, uz enerģētikas jomu, kas patērē ūdeņradi,” stāsta Pjankovskis.

“Pats galvenais man un vietējai komandai – tas tiek ražots nevis kaut kur citur, bet ir izgudrots, patentēts šeit, Latvijā. Mēs Latvijā arī mākam izmantot to, kas mums ir dots – savas idejas, savi cilvēki – un nākt klajā ar risinājumu, patentēt to, ko izmantos visa pasaule,” uzsver viņš.

“Dinex Latvia” veiksmes formula

“Principā viss ir balstīts uz entuziasmu. Protams, palīdz tehniska rakstura izglītība, bet tas nav galvenais priekšnosacījums. Galvenais, ka cilvēkam deg acis, viņam ir ideja, viņam ir vēlme kaut ko attīstīt. Tas ir pats galvenais veiksmes faktors.

Otrs es teiktu ir, ka mēs, kā darba devējs, atbalstām tajā kritiskajā brīdī, kad kaut kas nesanāk. Lai panāktu rezultātu, ir jāiziet cauri 100 kļūdām. Nesanāca un atkal nesanāca, un atkal nesanāca, bet galu galā, ja cilvēks nebaidās pieļaut kļūdu, jūt atbalstu un grib mācīties no tās kļūdas, tad beigu beigās viņam sanāks,” uzsver Pjankovskis.

Kādi ir priekšnoteikumi, lai radītu veiksmīgas inovācijas?

“Pirmkārt, es teiktu, ka tā ir vēlme ieguldīt attīstībā, jo var dzīvot ar veiksmīgu produktu, veiksmīgu tehnoloģiju, kas pelna uzņēmumam ikdienā, bet pasaule mainās. Un, lai būtu rītdiena, parītdiena, uzņēmuma vadībai ir jānāk klajā ar stipru vēlmi ieguldīt jaunos risinājumos un attiecīgi palīdzēt savai komandai nebaidīties iet cauri neveiksmēm, atbalstīt viņus.Varat 999 reizes izdomāt risinājumus, kā neizveidot to spuldzīti, bet beigu beigās jums vajag tikai vienu, kas nostrādās.

Es teiktu, ka tas pēdējais komponents ir tieši fokuss, jo var strādāt ar viskautko un lieki iztērēt enerģiju. Tas ir sarežgīti, izvēlēties to vienu “zirdziņu”, uz kuru likt visas pūles, bet beigu beigās tas atpelnās,” norāda “Dinex” grupas inovatīvo tehnoloģiju vadītājs Romāns Pjankovskis.

