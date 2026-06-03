“Par šo biju normāli izbrīnīta!” Mammu pārsteidz privātskolotāja pakalpojuma kosmiskā cena 6
Lai arī rit jau pirmās vasaras dienas, mūsdienās privātstundas kopumā kļuvušas par daudzu skolēnu un vecāku ikdienu, īpaši tādās jomās kā matemātika, kur sagatavošanās eksāmeniem un sapratnes līmeņa uzlabošana prasa papildus atbalstu. Taču kāda sociālo mediju ieraksta diskusija raisījusi sabiedrībā plašu viedokļu apmaiņu par privātstundas cenām un to jēgu.
Kāda mamma uzrunāja matemātikas privātskolotāju, kas piedāvāja savu pakalpojumu par 60 eiro stundā. Sieviete atzīst, ka nav pret intelektuāla darba novērtēšanu, taču šī cena viņu izbrīnījusi. Mammu arī interesēja, kādas inovatīvas mācību metodes tiek piedāvātas, lai šo summu pamatotu. Lūk, viņas teiktais “Threads” platformā: “Uzrunāju matemātikas privātskolotāju (atrasts FB grupā). Nosauca savu cenu – 60€/h. Neesmu no tiem, kuri visur grib izšļūkt pa lēto vai nenovērtē intelektuālu darbu, bet par šo biju normāli izbrīnīta. Gribētos zināt, kas tās par inovatīvām apmācību metodēm, kas maksā tik. :)” Šī publikācija izraisījusi plašu viedokļu vētru – vieni atbalsta šādu cenu par darbu, bet citi to apšauba.
Daudzi komentētāji norāda, ka matemātikas privātstundas ir kvalitatīva izglītība, kas prasa daudz sagatavošanās laika, speciālus materiālus un profesionālu pieeju. Skolotāji norāda uz ilgām darba stundām, augstu atbildību un iepriekšēju pieredzi, kā arī ekonomiskajiem izdevumiem, kas nav tūlītēji redzami (grāmatvedība, nodokļi, mācību platformu abonēšana).
Tāpat daļa cilvēku uzskata, ka cena ir tirgus jautājums un katrs privātskolotājs var noteikt savu cenu, kas tiek pieņemta vai nē pēc pieprasījuma un piedāvājuma principiem.
Vienlaikus parādās arī bažas par cenu taisnīgumu bez skaidrām kvalitātes garantijām. Vieni komentētāji norāda, ka cena būtu pamatota, ja tiek garantēti konkrēti mācību rezultāti vai arī skolotājs ir ārkārtīgi augsta līmeņa speciālists, piemēram, sagatavošanai olimpiādēm vai universitāšu iestājeksāmeniem.
Daži komentētāji piesauc arī tehnoloģiju iespējas, piemēram, mākslīgā intelekta rīkus, kas var palīdzēt apgūt matemātiku lētāk vai pat bez maksas.