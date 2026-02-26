Saruna bijusi draudzīga un pozitīva; Zelenskis un Tramps sazvanījušies par aktualitātēm 0
Trešdien notikusi Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska un ASV prezidenta Donalda Trampa telefonsaruna, paziņoja Ukrainas prezidenta birojs un apstiprināja Baltais nams.
Tā bija pirmā Zelenska un Trampa saruna kopš viņu tikšanās Davosā janvāra beigās. Saruna ilgusi pusstundu.
Izdevums “Axios”, atsaucoties uz informētiem avotiem, vēsta, ka saruna bijusi draudzīga un pozitīva.
“Axios” raksta, ka sarunā piedalījušies arī Trampa īpašais sūtnis Stīvs Vitkofs un znots Džareds Kušners, kuriem ceturtdien Ženēvā paredzēta tikšanās ar Ukrainas pārstāvjiem Nacionālās drošības un aizsardzības padomes sekretāra Rustema Umerova vadībā.
Atsevišķi Kušners un Vitkofs Ženēvā varētu tikties ar Kremļa pārstāvi Kirilu Dmitrijevu, sacījis “Axios” avots.
Saskaņā ar avotu teikto telefonsarunā Zelenskis pateicies Trampam par palīdzību un norādījis, ka tikai ASV prezidents var panākt, lai Krievijas diktators Vladimirs Putins pārtrauc karu. Pēc tam Zelenskis sacījis, ka cer, ka karš beigsies šogad, un Tramps atbildēja, ka karš turpinās jau pārāk ilgi un viņš vēlētos, lai tas beigtos pēc mēneša.