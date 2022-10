Raivis Dzintars. Foto: Valdis Semjonovs

Dzintars: Koalīcijas veidošana no trim partijām ir “izšķirts un skaidrs” jautājums Ieteikt







Topošo koalīciju ir jāveido trīs partijām un tas ir “izšķirts un skaidrs” jautājums, šodien pēc “Jaunās vienotības” (JV) un Nacionālās apvienības (NA) tikšanās šādu pārliecību pauda NA līderis Raivis Dzintars.

Pēc politiķa vārdiem, NA neredzot iespējas, kā izveidot četru partiju valdību, kurā bez JV, NA un “Apvienotā saraksta” (AS) būtu arī “Progresīvie”.

Vienlaikus Dzintars nesaskata problēmas, ka paralēli trīs partiju koalīcijas oficiālai izveidošanai JV turpina sarunas ar “Progresīvajiem”.

Dzintars izteicās, ka NA ieturēšot pirms vēlēšanām īstenoto pieeju un nekritizēs JV par sarunu vešanas tempu. JV līdera Krišjāņa Kariņa kā sarunu vedēja ziņā ir noteikt, kādas partijas piedalās sarunās, piebilda NA politiķis. Viņš skaidroja, ka NA ir gatava pielāgoties, gan turpinot divpusējas sarunas, gan arī tiekoties trīspusēji kopā ar AS pārstāvjiem.

Galvenais ir koalīcijas sarunās ātri virzīties uz priekšu, jo 14.Saeimas sanākšanas laiks 1.novembrī strauji tuvojas un no parlamenta darba organizēšanas ļoti būtiski, lai uz to laiku ir skaidrība par nākamo valdību un būtu jau “pieņemti” valdības darbu reglamentējošie dokumenti, atzīmēja NA līderis.

Nacionālā apvienība izteica priekšlikumu JV tikties vēlreiz šādā pašā formātā, kurā tiktu apspriesti NA pieteiktie, partijai būtiskie jautājumi, skaidroja Dzintars. Pēc tam iespējams organizēt padziļinātākas sarunas tajos jautājumos, kuros šodien konstatēta šāda vajadzība.

Taujāts par iespējamām tālākām sarunām, politiķis norādīja, ka neizslēdz arī iespēju par NA un AS tālākām konsultācijām. Dzintars pastāstīja, ka NA informēja “kolēģus AS”, ka NA nevarēs atbalstīt viņu ieceri par jaukto vēlēšanu sistēmu. Reizē AS ir ļoti pamatoti argumenti par vajadzību uzlabot krīzes vadības sistēmu valstī, atzīmēja NA politiķis.

Atbilstoši Valsts prezidenta Egila Levita aicinājumam, JV šonedēļ turpina padziļinātas sarunas par valdības uzdevumiem un darba prioritātēm nākamajiem četriem gadiem.

Levits pilnvarojis Kariņu turpināt konsultācijas ar pārējām partijām par iespējamas koalīcijas izveidošanu.

Pēc 14.Saeimas vēlēšanām koalīcijas veidošanas sarunās galvenais domstarpību jautājums ir par to, cik partneriem būtu jāietilpst jaunajā valdībā un koalīcijā. Sarunu vadītāja JV uzskata, ka koalīcijā jābūt četriem politiskajiem spēkiem – JV, AS, NA un arī “Progresīvajiem”, turpretim AS un NA “Progresīvos” koalīcijā redzēt nevēlas.

JV jaunievēlētajā Saeimas sasaukumā ieguvusi 26 mandātus, AS – 15, NA – 12, bet “Progresīvie” – desmit, tātad ar “Progresīvajiem” koalīcijai parlamentā būtu 64 balsis, bet bez – 54.