Dzīvs pārsteigums: vīrietis no rīta savā kurpju kastē atrod kaut ko neiedomājamu







Nesen kāds vīrietis no Taivānas savā kurpju kastē atradis dzīvu jenotu, kurš bija izbēdzis no kaimiņmājas, raksta izdevums “What’s The Jam”.

Vīrietis kā ik rītu gatavojās doties uz darbu, kad pamanīja, ka no kurpju kastes uz viņu raugās mirdzošs acu pāris.

Mājas saimnieks nekavējoties sazinājās ar dzīvnieku aizsardzības dienestu, lai noskaidrotu, kā zvērs nokļuvis viņa īpašumā.

Speciālisti, kas ieradās uz izsaukumu, atklāja, ka jenotam ir mikročips, kas liecināja, ka kāds to turējis kā mājdzīvnieku.

Vēlāk tika noskaidrots, ka nelūgtā viesa īpašnieks ir kāds Sju kungs, kurš dzīvoja netālu.

Dzīvnieka īpašnieks pastāstīja, ka jenots aizbēdzis, kad visi gulēja.

“Viņš atmūķēja būra durtiņas un, iespējams, devās meklēt barību,” viņš skaidroja.

Bēglis vispirms atvēra logu, kas stiepās no grīdas līdz pat griestiem, tad pārkāpa pāri dzelzs žogam, uzrāpās uz kaimiņu mājas sienas un visbeidzot atrada patvērumu kurpju kastē pie ieejas durvīm. Tur viņš pavadīja nakti. No rīta nelūgto viesi pamanīja pārsteigtais mājas īpašnieks.

“Mans mājdzīvnieks var būt apbrīnojami nerātns,” atzina dzīvnieka īpašnieks, piebilstot, ka laimīgā kārtā jenots nav uzbrucis un sakodis kaimiņu.

Pēc šī incidenta dzīvnieka īpašnieks pastiprinājis drošības pasākumus – nostiprināja būra slēdzeni un solīja rūpīgi pārbaudīt, lai visas durvis un logi vienmēr būtu aizvērti, kad dzīvnieks paliek bez uzraudzības.