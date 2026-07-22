Eiropas Street Food Awards Latvijas čempionāts pulcēs valsts labākos street food meistarus Uzvaras parkā 0
1. un 2. augustā Uzvaras parkā, Rīgā, Kreisā krasta svētku ieskandināts norisināsies Eiropas Street Food Awards Latvijas čempionāts, kurā 15 spēcīgākie Latvijas street food koncepti sacentīsies par iespēju pārstāvēt Latviju prestižā European Street Food Awards finālā Vācijā.
Divu dienu garumā Uzvaras parks kļūs par īstu garšu galvaspilsētu – apmeklētājus sagaidīs ne tikai daudzveidīgs street food piedāvājums, bet arī konkursi, degustācijas, izklaides un muzikāli priekšnesumi.
1.augustā pasākums norisināsies plašās Kreisā krasta svētku programmas ietvaros. Ikvienam būs iespēja iepazīt Latvijas labākos street food konceptus, nobaudīt to īpašos ēdienus un piedalīties balsojumā par skatītāju simpātiju jeb “People’s Choice” balvu.
Savukārt 2. augustā sacensību gars sasniegs kulmināciju. Apmeklētājus sagaidīs aso spārniņu ēšanas izaicinājums, profesionālās aklās degustācijas, konkursi un aktivitātes ar vērtīgām balvām. Mazākajiem pasākuma apmeklētājiem būs pieejamas piepūšamās atrakcijas, savukārt alus cienītāji varēs piedalīties alus meistarklasē un degustācijā kopā ar Lielvārdes alus vēstnesi Ingemāru Dzeni. Dienas noslēgumā tiks paziņoti European Street Food Awards Latvijas čempionāta uzvarētāji – žūrijas vērtējumā labākais street food meistars, kā arī skatītāju simpātijas jeb “People’s Choice” balvas ieguvējs.
Abi konkursa uzvarētāji iegūs iespēju pārstāvēt Latviju European Street Food Awards finālā, kas šogad norisināsies Vācijā.
Dalībnieku sniegumu vērtēs profesionāla žūrija, kuras sastāvā ir ēdienu stiliste Linda Vilmansone, konceptpavārs Renārs Purmalis, Ghetto Games dibinātājs Raimonds Elbakjans un OAK’A BBQ dibinātājs Kristaps Ozols. Žūrija vērtēs ne vien ēdienu garšu un kvalitāti, bet arī radošumu, koncepta oriģinalitāti un atbilstību street food kultūras būtībai.
Galveno balvu Latvijas čempionāta 1. vietas ieguvējam – 2500 eiro nodrošina OAK’A BBQ. Savukārt skatītāju simpātijas jeb “People’s Choice” balvas ieguvējam 2500 eiro balvu nodrošina European Street Food Awards Latvijas čempionāta organizatori Street Eat Union.
OAK’A BBQ dibinātājs Kristaps Ozols uzsver, ka uzņēmumam ir svarīga ne tikai kvalitatīva produkta radīšana, bet arī kopējās street food kustības attīstība Latvijā:
“Mums ir svarīgi atbalstīt Latvijas street food kopienas izaugsmi un veicināt arvien augošu profesionalitāti, radošumu un atpazīstamību arī ārpus Latvijas robežām. European Street Food Awards ir lieliska platforma, kur satikties talantīgiem ēdienu radītājiem un parādīt, ka Latvijā ir daudz spēcīgu un unikālu street food konceptu.”
Par muzikālo atmosfēru, radot īstu vasaras festivāla noskaņu, 2. augustā rūpēsies DJ Artis Volfs un grupa Gapoljēri.
European Street Food Awards ir lielākās un prestižākās street food sacensības Eiropā, kurās ik gadu tiekas Eiropas labākie street food meistari. Šī gada fināls norisināsies no 18. līdz 20. septembrim Zārbrikenē, Vācijā, pulcējot nacionālo un reģionālo čempionātu uzvarētājus no Skotijas, Vācijas, Itālijas, Slovākijas, Šveices, Velsas, Islandes, Norvēģijas, Zviedrijas, Lielbritānijas, Francijas, Polijas un citām Eiropas vietām.
Pasākums ir bez maksas.
Ar 1. augusta Kreisā krasta svētku programmu iespējams iepazīties šeit:
https://ej.uz/esfastart
Aktuālā informācija par European Street Food Awards Latvijas čempionāta atlases posmu pieejama:
https://ej.uz/esfadzivote
European Street Food Awards Latvijas nacionālo atlasi organizē Street Eat Union, apvienojot Latvijas street food nozares pārstāvjus un veicinot vietējās street food kultūras attīstību un starptautisko atpazīstamību.