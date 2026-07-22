Bauskas un Jelgavas slimnīcas zem lupas – KNAB un Eiropas Prokuratūra veic kratīšanas 0
Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) un Eiropas Prokuratūra (EPPO) šodien veicis kratīšanas Bauskas slimnīcā un Jelgavas pilsētas slimnīcā, liecina aģentūras LETA rīcībā esošā informācija.
KNAB izplatītajā EPPO paziņojumā teikts, ka šodien KNAB sadarbībā ar EPPO veica kriminālprocesuālās darbības, tostarp kratīšanas, kriminālprocesā, kuru EPPO uzsāka 2026. gada pavasarī pēc KNAB sniegtās informācijas.
Kriminālprocesā tiek izmeklēta iespējama krāpšana lielā apmērā un dienesta stāvokļa ļaunprātīga izmantošana saistībā ar diviem publiskajiem iepirkumiem Latvijas slimnīcās. Iespējamie noziedzīgie nodarījumi varētu būt radījuši kaitējumu gan Latvijas valsts, gan Eiropas Savienības finanšu interesēm.
Izmeklēšana aptver divus publiskos iepirkumus 491 500 eiro un 165 500 eiro vērtībā, kuru kopējā vērtība sasniedz 657 000 eiro. Šis kriminālprocess ir viens no vairākiem KNAB un Eiropas Prokuratūras izmeklēšanā esošajiem kriminālprocesiem, kas saistīti ar iespējamiem noziedzīgiem nodarījumiem publisko iepirkumu jomā Latvijas slimnīcās, norādījusi EPPO.
Pirmstiesas kriminālprocesā iegūtie pierādījumi liecina, ka uzņēmējs, iespējams, vēl pirms iepirkuma izsludināšanas vienojās ar slimnīcas iepirkuma komisijas locekli par iepirkuma procedūras ietekmēšanu, lai nodrošinātu konkrēta uzņēmuma uzvaru iepirkumā, norādījusi EPPO.
Saskaņā ar izmeklēšanā iegūtajiem pierādījumiem iepirkuma tehniskās specifikācijas un citas prasības, iespējams, tika pielāgotas konkrēta pretendenta interesēm, tādējādi radot tam nepamatotas priekšrocības iepirkuma procedūrā un nodrošinot tiesības piegādāt projektā paredzētās preces, teikts EPPO paziņojumā.
Pastāv aizdomas, ka šādas darbības tika veiktas, ļaunprātīgi izmantojot dienesta stāvokli un maldinot par iepirkuma procedūras objektivitāti, tādējādi radot kaitējumu Eiropas Savienības finanšu interesēm, norādījusi EPPO.
SIA “Jelgavas pilsētas slimnīca” valdes priekšsēdētāja Kintija Barloti, kura šajā amatā ir kopš 14. jūlija, aģentūrai LETA atzina, ka slimnīcā veiktas procesuālās darbības saistībā ar medicīnas preču iepirkumiem. Plašākus komentārus viņa nevarot sniegt.
Pašlaik neviens slimnīcas darbinieks nav atstādināts no pienākumu pildīšanas. Slimnīca turpina strādāt un sniegt pakalpojumus pilnā amērā. “Pacientu apkalpošana slimnīcā nav traucēta,” uzsvēra Barloti.
Arī SIA “Bauskas slimnīca” sabiedrisko attiecību un mārketinga speciāliste Lāsma Vindule aģentūrai LETA apliecināja, ka KNAB darbinieki slimnīcā šodien ir veikuši procesuālas darbības, taču sniegt plašāku informāciju ir aizliegts. Slimnīca sadarbojas ar tiesībsargājošo iestādi.
Slimnīcas vadītāji nav atstādināti no pienākumu pildīšanas un slimnīca turpina nodrošināt pacientiem visus pakalpojumus, norādīja Vindule.
Jau ziņots, ka KNAB 21. maijā veicis kriminālprocesuālās darbības trijos kriminālprocesos, kas saistīti ar iespējamu Vidzemes slimnīcas, Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīcas (TOS) un Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas (PSKUS) amatpersonu īstenotu prettiesisku vienošanos ar konkrētiem piegādātājiem par šo uzņēmumu uzvaru četros publiskajos iepirkumos.
Lai nodrošinātu šo uzņēmumu uzvaru, iepirkumu tehniskā specifikācija, iespējams, bija pielāgota konkrēto medicīnas preču piegādātāju prasībām. Noziedzīgo nodarījumu rezultātā ietekmētā līgumsumma ir vismaz 3 679 964 eiro, kas finansēti no Latvijas un Eiropas Savienības budžeta līdzekļiem, informēja KNAB.
Kriminālprocesos veiktas kratīšanas vairāk nekā 17 objektos dažādās Latvijas vietās, tostarp Vidzemes slimnīcā, TOS un PSKUS.
Toreiz paziņots, ka četrām kriminālprocesos iesaistītajām personām, tostarp divām valsts amatpersonām un diviem uzņēmumu pārstāvjiem, ir tiesības uz aizstāvību. Nevienai no kriminālprocesos iesaistītajām personām nav piemērots ar brīvības atņemšanu saistīts drošības līdzeklis, pavēstīja KNAB.
Kriminālprocesus, kas saistīti ar Vidzemes slimnīcas un TOS rīkotajiem iepirkumiem, sāka Eiropas Prokuratūra (EPPO) uzreiz pēc tam, kad KNAB iegūtos materiālus par iespējamām pretlikumībām atbilstoši Eiropas Savienības normatīvo aktu prasībām nosūtīja izvērtēšanai prokuratūrai. Pēc lietu uzsākšanas EPPO nodeva tās izmeklēšanai KNAB.
Kriminālprocesu, kurā iesaistīta Vidzemes slimnīca, EPPO sāka 30. martā aizdomās par iespējamu krāpšanu lielā apmērā un dokumentu viltošanu.
Savukārt kriminālprocesu, kurā iesaistīta TOS, EPPO sāka 8. aprīlī par iespējamu krāpšanu lielā apmērā un dienesta stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu mantkārīgā nolūkā.
Trešais no izmeklētajiem kriminālprocesiem ir saistīts ar iespējamu likumpārkāpumu PSKUS. Šo kriminālprocesu KNAB sāka 9. aprīlī aizdomās par iespējamu prettiesiska labuma – apmaksāta mācību brauciena – pieprasīšanu un pieņemšanu, ko izdarījis iestādes darbinieks, kas nav valsts amatpersona.
Latvijas Televīzijas (LTV) raidījums “de facto” vēstīja, ka kriminālprocesos, kas skar Vidzemes slimnīcu un TOS, figurē viens un tas pats piegādātājs – “Arbor Medical korporācija”. Vienlaikus “Arbor Medical korporācijas” vadītāja Dace Rātfeldere noliegusi, ka lietas saistītas ar uzņēmumu.