VIDEO. “Es braucu pa Rīgu un ieraudzīju tādu brīnumu, ka es nevarēju neapstāties!” Timrots Rīgas domes virzienā raida skarbu kritiku

Sociālo mediju platformā “X” publicēts video, kurā Pauls Timrots pauž izbrīnu par ielu tīrību Rīgā pēc ziemas sezonas.

Jautājumu par to, kā sokas ielu tīrīšanas darbos Timrots adresē tieši Rīgas domei.

“Es braucu pa Rīgu un ieraudzīju tādu brīnumu, ka es nevarēju neapstāties! Un es domāju, ka arī jūs drīz, te braucot, nevarēsiet neapstāties,” video pauž žurnālists Pauls Timrots.

Viņš stāsta, ka pie Jaunās Teikas, Zemitānu pārvada, Rīgas dome uzlika jaunus mietiņus gājēju pārejai.

“Pa smuko noformēja! Iedomājieties, kā Rīgas domē čaļi strādā? Viss pa skaisto. Smukāk nevar būt!”

ironizē žurnālists.

Timrots atgādina, ka tie ir tie paši cilvēki, kuri ievieš šādus, kā viņš saka, puļķīšus, pēc tam veido tiltus par miljoniem un multimobilitātes centrus.

“Bet ja viņi netiek galā ar dažiem šādiem mietiņiem un daudz maz līdzena asfalta, vai mēs tiešām viņiem būtu ar mieru viņiem uzticēt kaut vai piecus eiro no savas naudas?” vaicā Timrots.

Uz žurnālista pausto kritiku Rīgas dome nekavējās atbildēt, norādot uz ziņu portālā riga.lv, ka Rīgas ielās sākta ziemā izkaisīto smilšu savākšana.

“Smilšu novākšana turpinās gan brauktuvēs, gan ietvēs, jo pa dienām vēl silts. Šobrīd laika prognoze rāda, ka naktīs temperatūra pazemināsies. Nedēļas nogalē smiltis savāktas no brauktuvēm Kliņģeru ielā, Durbes ielā, Krēslas ielā, Aspazijas bulvārī, Brīvības bulvārī no Raiņa bulvāra līdz Elizabete ielai, Elizabetes ielā no Kr. Valdemāra ielas līdz Brīvības ielai, Inženieru ielā, Merķeļa ielā, O. Kalpaka bulvārī no Kr. Valdemāra ielas līdz Brīvības bulvārim, Stabu ielā no Brīvības ielas līdz A. Čaka ielai, Z.A.Meierovica bulvārī, Arhitektu ielā, Elizabetes ielā no Brīvības ielas līdz A. Čaka ielai un laukumā pie Brīvības pieminekļa,” komentē Rīgas dome platformā “X”.

Savukārt citi aktīvākie sociālā medija “X” lietotāji ir norādījuši uz citām vietām Rīgā, kur būtu vēlams pievērt uzmanību.

Nepietiek vien bildi ielikt! Vajag reāli darīt! Par piemēru, Dzirnavu iela. Gan velo ceļš, gan gājeju ietve, nav tīrīta. Tāda netīrība Rīgā, kā pēdējos 2 gados, sen nav redzēta. Ar katru gadu arvien sliktāka situācija!

Smilšu novākšana turpinās gan brauktuvēs, gan ietvēs, jo pa dienām vēl silts. Šobrīd laika prognoze rāda, ka naktīs temperatūra pazemināsies. Nedēļas nogalē smiltis savāktas no brauktuvēm Kliņģeru ielā, Durbes ielā, Krēslas ielā, Aspazijas…

Lūdzu sakopt. Tikko braucu garām, vēl nav satīrīts.