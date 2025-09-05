#Negodīgas lagas #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti
Krievijas prezidenta Vladimira Putina radiniece Anna Civiļeva Krievijas Domes sēdē nejauši atklājusi slepenu informāciju par bezvēsts pazudušo krievu karavīru skaitu Ukrainā.
Foto: ZUMAPRESS.com/SCANPIX

“Esam līderi pasaulē!” Putina brāļameita Anna slavē karu, kas palīdzējis attīstīt vienu konkrētu nozari, bet krievi norāda uz meliem 0

LA.LV
12:31, 5. septembris 2025
Ziņas Ārzemēs

Austrumu ekonomikas forumā Vladivostokā Krievijas aizsardzības ministra vietniece un vienlaikus Krievijas diktatora brāļameita Anna Civiļeva lielījās, ka karš Ukrainā ir kļuvis par stimulu Krievijas protēžu nozares attīstībai, raksta Dialog.ua.

Pēc viņas teiktā, tā sauktā “SVO” dalībnieki kļuva par virzītājspēku, pateicoties kam valsts spēja ieviest inovācijas un uzkrāt “pasaules līmeņa” pieredzi protezēšanas jomā.

“Mēs, iespējams, šobrīd esam līderi šajā jomā. Ne Ķīna, ne Āzijas un Klusā okeāna reģiona valstis, ne Eiropas valstis nepiedāvā tik visaptverošu pakalpojumu…Es domāju, ka tas ir milzīgs sasniegums protezēšanas jomā,” sacīja Civileva.

Putina brāļameita situāciju ir krietni izpušķojusi. Krievijas Federācijā ne visi invalīdi saņem protēzes; daudziem protēzes tiek liegtas. Dažiem karavīriem tiek piedāvāta izvēle starp ievainojumu kompensāciju un protēzēm.

Tikmēr pieprasījums strauji pieaug. Saskaņā ar Krievijas Darba ministrijas datiem, 2024. gadā tika izsniegtas 152,5 tūkstoši protēžu, kas ir par 53% vairāk nekā pagājušajā gadā.

Izsniegto ratiņkrēslu skaits pieauga par 18%. Pagājušajā gadā izdevuma Verstka žurnālisti lēsa, ka smagi ievainoto Krievijas karavīru skaits ir aptuveni 100 000, un vismaz pusei ir veiktas amputācijas. Šie skaitļi ir krietni par zemu novērtēti. Politikas analītiķis Fjodors Krašeniņņikovs atzīmēja, ka progress medicīnā ir labs, taču 21. gadsimtā to vēlams sasniegt, neizmantojot tik nežēlīgas metodes kā karu.

Tēmas
