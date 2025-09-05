#Negodīgas lagas #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti
Vladimirs Putins
Vladimirs Putins
Foto. Scanpix/Sergei Bobylev, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

Putins: Rietumu karaspēks būs “leģitīms” Krievijas armijas mērķis 0

LA.LV
10:48, 5. septembris 2025
Ziņas Ārzemēs

Krievijas prezidents Vladimirs Putins piektdien brīdināja, ka jebkuri Ukrainā izvietotie Rietumu spēki būs “leģitīms” mērķis Maskavas armijai, dienu pēc tam, kad Kijevas sabiedrotie paziņoja, ka miera līguma gadījumā ir apņēmušies izvietot savus karaspēkus, raksta lrytas.lt.

Reklāma
Reklāma
12 slepeni vīriešu ieradumi: ko viņi dara, kad neviens neredz?
Ģimenes automašīnas, kas rada galvassāpes – no šiem 4 modeļiem labāk izvairīties
TV24
Aizmirsti par 72 stundu somu! Eksperti atklāj, kas patiesībā glābj krīzē
Lasīt citas ziņas

Ceturtdien desmitiem valstu, Francijas un Lielbritānijas vadībā, apņēmās pievienoties spēkiem uz sauszemes, jūrā un gaisā, kas pārraudzītu jebkuras vienošanās īstenošanu.

“Ja tur parādīsies kādi karavīri, it īpaši tagad, kad notiek kaujas, mēs pieņemam, ka tie būs leģitīmi mērķi,” Putins sacīja ekonomikas forumā Tālo Austrumu pilsētā Vladivostokā.

CITI ŠOBRĪD LASA
“Viņi ir zagļi!” Medvedevs atklāj Kremļa patiesos plānus
Izbaudi karstumu, kamēr var, jo sestdiena atkal dārdēs pērkons
Lai ģimenēm ar bērniem vieglāk tik pie savas mājas! Rinkēvičs ar Kazāku kaļ plānus, kā uzlabot dzīvi Latvijā
Viņš piebilda, ka šādu spēku izvietošana neveicina ilgstošu mieru, un sacīja, ka Ukrainas ciešākās militārās saites ar Rietumiem ir viens no “konflikta pamatcēloņiem”.

Ukrainas sabiedrotie nav atklājuši nekādas konkrētas plāna detaļas, tostarp to, cik karavīru piedalīsies un kā konkrētas valstis ieguldīsies.

Kijeva apgalvo, ka Rietumu karaspēka atbalstītas drošības garantijas ir izšķiroši svarīgas jebkuram miera līgumam, lai nodrošinātu, ka Krievija nākotnē neatsāks ofensīvu.

Kopš 2022. gada februāra, kad Maskava uzsāka ofensīvu, kas izpostīja lielu daļu Ukrainas austrumu un dienvidu daļas, ir nogalināti desmitiem tūkstošu cilvēku un miljoniem ir spiesti pamest savas mājas. Putins paziņoja, ka, ja izdotos panākt vienošanos, karaspēks nebūtu nepieciešams.

“Ja tiks pieņemti lēmumi, kas novedīs pie miera, ilgstoša miera, tad es vienkārši neredzu jēgu viņu klātbūtnei Ukrainas teritorijā. Jo, ja tiks panāktas vienošanās, lai neviens nešaubās, ka Krievija tās pilnībā īstenos,” viņš teica. Taču Ukraina un Rietumi var minēt garu sarakstu ar gadījumiem, kad Krievija lauza vienošanās, tostarp no 2014. līdz 2022. gadam, kad Maskavas atbalstītie separātisti cīnījās pret Kijevas spēkiem valsts austrumos

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Putinu muļķo: Gerasimovs diktatoram ziņo par neesošām “uzvarām” Ukrainā un kļūst par apsmieklu
Ukraina tuvojas drošības garantijām, Krievija – Ziemeļkorejas atbalstam
Vai Latvija atkal piekritīs Putinam arvien pietuvinātu personu izņemšanai no sankciju saraksta?
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.