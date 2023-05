Vadakstes muižas pils

FOTO. Apceļojam Latvijas pilis! Vadakstes muižas pils: īpašais ceriņu dārzs un iespēja ar vienu kāju nostāties Latvijā, ar otru – Lietuvā







Turpinām apceļot Latvijas pilis! Šoreiz ceļi mūs ved uz Vadakstes muižas pili Saldus novadā.

Vadakstes muiža atrodas Vadakstes pagasta Saldus novadā, Vadakstes upes labajā krastā. Otrpus upei ir Lietuvas teritorija. Vadakstes muižas teritorijā ietilpst Jaunā kungu māja (Vadakstes pils, kas celta no 1911. gada līdz 1914. gadam pēc Leo Reinīra projekta), Vecā Kungu māja (celta 18. gs.), Vadakstes muižas parks 3,9 ha platībā.

1593. gada 19 . jūlijā hercogiene Anna Ketlere Vadakstes muižu pārdod Kristofam Bistramam (Christoper George von Bistarm), kas parcēlās uz Kurzemi no Prūsijas.

Baroni Bistrami ir sena poļu bruņniecības dzimta, kur viens no dzimtas atzariem 16. gs. apmetās Kurzemē, vairāki dzimtas pārstāvji kalpoja hercoga militārajā dienestā. 1604. gadā dzimta saņēma Zviedrijas brīvkungu titulu. 1620. gadā dzimta ierakstīta Kurzemes bruņniecības matrikulā. 1853. gadā Krievijas impērijas senāts atzina dzimtas tiesības uz barona titulu.

Jaunā kungu māja celta baronam Paulam Bistramam (Paul* Teodor Fromhold Theophil Adolph von Bistram) un viņa sievai Martai Bistramai (Clotilde Marta* von Bera) no 1911. gada līdz 1914. gadam.

1919. gadā Pauls Bistrams ar ģimeni emigrēja uz Rostoku.

1920. gada 25. jūnija pēc Iekšlietu ministrijas Rīkojuma Nr. 13520, par piedalīšanos Golca-Bermonta noziedzīgā uzbrukumā Latvijas valstij un viņu nodomu atbalstīšanā, nolēma sekvestrēt (konfiscēt) barona Paula Bistrama īpašumu. Pēc kā Vadakstes muižas Jaunā kunga māja nonāk Vadakstes pagasta valdes īpašumā. Ēkā tiek atvēlētas telpas pagasta valdei, tiesai, dzimtsarakstu nodaļai, pastam un bibliotēkai.

1923. gadā uz Jauno kungu māju pārceļ Vadakstes skolu. Skola ēkā pastāv līdz 2009. gadam.

Ēkā saglabājušas greznas koka kāpnes uz otro stāvu, kur aplūkojams vienīgais kamīns, kas saglabājies līdz mūsdienām. 1. stāva ovālā salonā atrodas divas baltās podiņu krāsnis ar kolonām malās un izeju uz balkona, kas paver skatu uz Vadakstes upi un kaimiņzemi Lietuvu. Saglabājušās vairākas podiņu krāsnis ar nišām un bez tām, kas izgatavotas Jelgavas uzņēmumā no kurām ievērības vērta ir vestibila krāsns, kuras podiņi maina krāsu atkarībā no apkārtējās gaismas intensitātes. 2018. gadā, pateicoties bijušam Vadakstes skolas darbiniekam, tika atklāta grīda ar pelēkzilām flīzēm, kas šobrīd attīrītas no “kultūrslāņa” un ir pieejamas apmeklētāju apskatei.

2013. gadā uz Vadakstes pils otro stāvu tiek pārvesta Vadakstes vēstures krātuve. Krātuvē apskatāmas dažādu laiku liecības, sadzīves priekšmeti, kas nākuši no Vadakstes pagasta iedzīvotāju mājām.

Vadakstes muiža, katra gada oktobra pēdējā sestdienas vakarā atdzīvojas un aicina viesus uz Leģendu nakti, kad apmeklētājiem bez maksas pieejamas izstādes, radošās darbnīcas un koncerts.

Vadakstes muižas parkā 2016. gadā, sadarbībā ar Vadakstes pagastu pārvaldi un iedzīvotājiem, tiek izveidots Ceriņu dārzs. Pagasta iedzīvotāji – esošie un bijušie, iestādīja 62 ceriņus ar vēlējumiem. Ceriņu dārzs, katru gadu pēdējā maija sestdienā aicina visus uz atkalsatikšanos Vadakstē.

Vadakstes muižas parks pieejams jebkurā diennakts laikā visiem interesentiem un pastaigā cauri parkam ir iespēja aiziet līdz Vadakstes ūdenskrātuvei, kur var nostāties ar vienu kāju Latvijā un ar otru Lietuvā.

Vadakstes muižas pils pieejama apskatei, bez maksas, no plkst. 11 līdz plkst. 16 (O. T.C.P.S.) Pirmdiena, svētdiena – slēgts. (no 1.05. līdz 31.10.) Pirms apmeklējuma vēlams pieteikties, mob. 25619406