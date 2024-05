Koši zied āboliņš Kurzemes pļavās

FOTO: Brauciet, priecājieties, fotografējiet! Aveņu āboliņš košumā sacenšas ar rapšu laukiem







“Brauciet, priecājieties, fotografējiet, tikai neizmīdiet, jo mēs kulsim. Laukā ir traktora pēdas, ejiet pa tām, cik tālu gribat!” uzņēmuma vadītājs Mārtiņš Flaksis atļauj. Viņš gan nezina, cik ilgi aveņu āboliņa lauks būs pilnos ziedos, tāpēc ka šai kultūrai “Krastmaļu sēklās” ir izmēģinājuma gads. To Latvijā var redzēt tikai vēl šur tur, par to plašāk raksta portāls liepajniekiem.lv.

Zemkopji sākuši inkarnāta āboliņu izmantot par starpkultūru, lai ielabotu augsni. Tas arī samazina nezāļu augšanu, ir labs lopbarībai un zaļmēslojumam. Savukārt cilvēkiem, kuriem pietiek ar ziedu skaistumu, sajūsmu papildina bišu zumēšana. Sarkanā nektāraugu jūra ar tām pilna!

Dunalkas laukam sēkla atvesta no Vācijas. Mārtiņš Flaksis saka: “Mūsu ideja ir tāda – kāpēc sēklu pirkt ārzemēs, ja paši varētu audzēt? Mēs to mēģinājām jau pirms trīs gadiem, bet neveiksmīgi. Toreiz iesējām lauku, kas atradās samērā tālu no mūsu bāzes, un ikdienā pie tā nebraucām. Pēc mēneša aizbraukuši ieraudzījām, ka gliemeži noēduši; no 15 hektāriem atlika tikai kāds hektārs.”

Šis āboliņš esot populārs Čehijā, Vācijā, kur stabilāks klimats, bet kā būs Latvijā? Pārziemoja. Un, kā pierādījās, 20 grādu sals augam nekaitē tik ļoti, cik mitrums. Laukā ir tukšumi tajās vietās, kur gulēja ūdens.

Viņš gan paredz, ka puse 30 ha lielā lauka būs jānoraksta kā neizdevies eksperiments. Tā kā pirmais gads, arī nevar zināt, kad āboliņu kuls. Varētu būt gatavs jūlija pirmajā, otrajā nedēļā. “Tas pats vācu uzņēmums, no kā sēklas nopirkām, ieinteresēts tās arī nopirkt atpakaļ. Ja raža būs laba, tad daļu eksportēsim uz Vāciju, bet daļa paliks pie mums Latvijā tirgošanai; visu šeit arī nevajag,” lauksaimnieks paskaidro.

