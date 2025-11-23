Foto: Scanpix/PantherMedia

Pirmdien austrumu un centrālajos rajonos gaidāms sniegs, prognozē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs.

Naktī uz pirmdienu lielākajā valsts daļā debesis būs apmākušās. Valsti no dienvidaustrumiem šķērsos sniega mākoņu zona – austrumu un vietām centrālajos rajonos snigs, kā rezultātā vietām austrumos sniega segas biezums palielināsies par diviem līdz četriem centimetriem. Tāpat atsevišķos posmos ceļi kļūs slideni un snigšanas laikā redzamība pasliktināsies. Vējš būs lēns, un gaiss atdzisīs līdz 0…-4 grādiem.

Rīgā nakts būs pārsvarā mākoņaina, un neliels sniegs varētu būt sagaidāms tikai no rīta. Vietām ceļi un ietves būs slidenas. Pūtīs lēns vējš, un gaisa temperatūra pazemināsies līdz 0…-2 grādiem.

Dienā rietumu un daļā centrālo rajonu gaisa temperatūra būs pozitīva, līdz ar to sniegs pāries lietū un uz zemes esošā kārtiņa kusīs. Atsevišķos posmos ceļi būs slideni. Pūtīs lēns vējš, un termometra stabiņš naktī noslīdēs līdz 0…-3 grādiem, bet dienā tas pakāpsies līdz 0…+3 grādiem, austrumu rajonos būs nedaudz vēsāk, tur 0…-2 grādi.

Nākamās nedēļas sākumā nokrišņi – sniegs un slapjš sniegs – ir gaidāmi vien vietām

Nedēļas otrajā pusē gan mākoņi, gan sniegpārslas, gan lietus lāses atnesīs nokrišņus teju visā valsts teritorijā, bet nedēļas nogalē iespējama vēja pastiprināšanās.

Tāpat sagaidāms, ka novembra pēdējā nedēļā meteoroloģiskā ziema varētu sākties arī citviet Latvijā. Pašlaik meteoroloģiskā ziema ir iestājusies tikai Alūksnes novērojumu stacijā.

Pirmdien debesis būs mākoņainas, bet rietumu un centrālajos rajonos brīžiem uzspīdēs saule. Naktī Latviju no dienvidaustrumiem sasniegs nokrišņu zona – austrumu, vietām arī centrālajos rajonos, gaidāms sniegs. Vietām austrumu rajonos izveidosies divus līdz četrus centimetrus bieza sniega sega. Dienā snigšana gaidāma vairs tikai vietām, piekrastē iespējams arī lietus. Atsevišķos posmos valsts austrumos ceļi būs slideni, un vietām snigšanas laikā būs pasliktināta redzamība. Pūtīs lēns vējš, naktī gaiss atdzisīs līdz 0…-4 grādiem, bet dienā iesils līdz -2…+2 grādiem.

Otrdien debesis brīžiem skaidrosies. Ja naktī uz otrdienu vietām nedaudz snigs, tad pa dienu nokrišņi vairs nav gaidāmi. Atsevišķos posmos ceļi būs slideni. Naktī termometra stabiņš noslīdēs līdz 0…-5 grādu atzīmei, un dienā lielākajā valsts daļā būs nelieli mīnusi.

Trešdien gaidāms lielākoties mākoņains laiks, bet vietām ziemeļrietumu rajonos debesis skaidrosies. Dienvidaustrumu rajonos snigs, sniega segai palielinoties par diviem līdz četriem centimetriem. Pūtīs lēns līdz mērens ziemeļaustrumu, ziemeļu vējš. Gaisa temperatūra kā nakts, tā arī dienas laikā būs līdzīga kā nedēļas pirmajās dienās.

Nedēļas otrajā pusē nokrišņi gaidāmi jau plašākā teritorijā. Diennakts tumšajā laikā daudzviet pieturēsies neliels sals, bet dienās aukstāks būs galvenokārt valsts austrumu daļā. Valsts rietumos un piekrastes rajonos termometra stabiņš biežāk pakāpsies virs 0 grādu atzīmes. Atsevišķās dienās, pastiprinoties ciklona ietekmei, pieņemsies spēkā vējš – rietumu un centrālajos rajonos tas kļūs brāzmaināks, ar stiprākajām brāzmām tieši piekrastes tuvumā, kur tās varētu sasniegt līdz 18 metriem sekundē.

