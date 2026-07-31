Viktors Valainis
Viktors Valainis
Foto. LETA/Lita Millere

Valainis piedāvā valstij pārņemt Rīgas domei piederošās AS “Rīgas Siltums” kapitāldaļas 14

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LA.LV
11:20, 31. jūlijs 2026
Ziņas Latvijā

Ekonomikas ministrs Viktors Valainis rosina valstij pārņemt Rīgas valstspilsētas pašvaldībai piederošās AS “RĪGAS SILTUMS” kapitāldaļas, nodrošinot uzņēmumam vienotu pārvaldību un skaidru atbildību.

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Ministra ieskatā uzņēmumam nepieciešams saimnieks, kura galvenā prioritāte ir zemāki siltuma rēķini rīdziniekiem, efektīva saimniekošana un ilgtermiņa investīcijas.

“Šobrīd uzņēmumam ir vairāki saimnieki, bet nevienam nav pilnas atbildības. Rīgas Siltumam nepieciešams viens kārtīgs saimnieks, kurš ir gatavs pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību par rezultātu. Valsts ir pierādījusi, ka spēj panākt zemākus apkures rēķinus, un es uzskatu, ka mums šī atbildība ir jāuzņemas pilnā apmērā,” uzsver ekonomikas ministrs Viktors Valainis.

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Ministrs norāda, ka tieši valsts aktīva iesaiste pēdējos gados ļāvusi panākt būtisku ieguvumu rīdziniekiem, jo tieši pateicoties Ekonomikas ministrijas iniciatīvai un darbam uzņēmuma pārvaldībā izdevās nepieļaut sākotnēji plānoto straujo siltuma tarifa pieaugumu, 2025. gadā samazinot to par 70%.

Pēc Valaiņa domām, piedāvātā īpašumtiesību un pārvaldības struktūra ļautu ievērojami ātrāk pieņemt lēmumus, efektīvāk plānot investīcijas, modernizēt siltumapgādes infrastruktūru un samazināt uzņēmuma izmaksas, kas ilgtermiņā nozīmētu zemākus rēķinus Rīgas iedzīvotājiem.

“Rīdziniekiem nav svarīgi, kurš sēž akcionāru sapulcēs. Rīdziniekiem ir svarīgi, lai par apkuri nebūtu jāpārmaksā. Ja valsts spēj uzņēmumu pārvaldīt efektīvāk un samazināt izmaksas, tad tai ir jāuzņemas šī atbildība,” uzsver V. Valainis.

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