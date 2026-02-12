Ilustratīvs attēls
Foto. Zane Bitere, LETA

“Šodien rīts nav sācies pārāk labi!” Rīgas mērs brīdina: Sarkandaugavā lielas satiksmes problēmas, meklējiet alternatīvas 8

8:21, 12. februāris 2026
Šorīt daudzi Rīgas iedzīvotāji, kuri parasti izmanto tramvaju, lai nokļūtu pilsētas centrā, palikuši kājiniekos. Proti, ūdensvada avārijas dēļ šorīt tur apturēta tramvaju satiksme.

Kā sociālajos tīklos aicina Rīgas mērs, šorīt būtu jāizvēlas alternatīvas iespējas, kā nokļūt Rīgas centrā.

