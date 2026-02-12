“Šodien rīts nav sācies pārāk labi!” Rīgas mērs brīdina: Sarkandaugavā lielas satiksmes problēmas, meklējiet alternatīvas 8
Šorīt daudzi Rīgas iedzīvotāji, kuri parasti izmanto tramvaju, lai nokļūtu pilsētas centrā, palikuši kājiniekos. Proti, ūdensvada avārijas dēļ šorīt tur apturēta tramvaju satiksme.
Kā sociālajos tīklos aicina Rīgas mērs, šorīt būtu jāizvēlas alternatīvas iespējas, kā nokļūt Rīgas centrā.
Atceries biļeti jāreģistrēt uzreiz pēc iekāpšanas un katru reizi, pārsēžoties citā transportlīdzeklī. Paldies, ka brauc kopā ar mums! pic.twitter.com/lirWZGBM5g
